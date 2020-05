ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Připomíná, že končí dřívější úlevy a veškeré lhůty běží podle zákona o zbraních. „Pokud držiteli krátce před počátkem nouzového stavu nebo v jeho průběhu vznikla povinnost učinit určitý úkon – například provést ohlášení převodu nebo nabytí zbraně podléhající registraci – je třeba tento úkon provést nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavu,“ upozornila Suchánková. Jinými slovy: pokud držitelé zbrojních průkazů v době platnosti nouzového stavu odložili některou svoji povinnost, bylo to v pořádku – další odklady však už na místě nejsou; vše se musí stihnout do 1. června. „Pokud byl daný úkon v době trvání nouzového stavu již učiněn, není samozřejmě třeba jej činit znovu,“ zdůraznila Suchánková.

Podotkla dále, že o trvání nouzového stavu se navyšují doby platnosti výjimky pro zbraň kategorie A, povolení pro zbraň kategorie B a zbrojního průvodního listu. „V případě rozhodnutí, která byla ke dni 12. března v právní moci, se jejich platnost navyšuje o 67 dnů,“ uplatnila policejní mluvčí. S dodatkem, že v centrálním registru zbraní se tato doba posune automaticky – a kvůli vydání potvrzení o změnu platnosti zmiňovaných dokumentů se zájemci mohou obrátit na příslušná pracoviště zbraňového odboru. Zkoušky odborné způsobilosti pak bude možné provádět od 25. května – za dodržení doporučených hygienických a protiepidemických postupů. „Doba trvání nouzového stavu se rovněž nezapočítává do doby platnosti posudku o zdravotní způsobilosti přiloženého k přihlášce ke zkoušce,“ připomněla Suchánková.

I po ukončení nouzového stavu platí, že policisté uvítají, pokud lidé budou při vyřizování svých záležitostí dávat před osobní návštěvou přednost korespondenčnímu kontaktu či elektronické komunikaci – už však musí být použita datová schránka nebo e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem. „V případě fyzické návštěvy příslušného pracoviště se doporučuje předem u příslušné pobočky telefonicky informovat na možnosti vyřízení dané záležitosti,“ podotkla ještě policejní mluvčí.

Držitelů zbraní policie ve středních Čechách eviduje 45,4 tisíce. Obdobná opatření se vztahují také na vyřizování dokladů, když platnost těch dosavadních vypršela. To se řeší na radnicích.