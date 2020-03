Již před týdnem středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) majitele nemovitostí využívaných k rekreaci upozornila, že by správně, v souladu s nařízeními vlády, měli zůstat doma – nicméně v reakci na dotaz Deníku připustila, že i když chápe obavy lidí z vesnic z toho, že by k nim obyvatelé měst mohli zavléct nákazu, kraj nemá možnosti, jak jim pomoci a v této věci jakkoli zasáhnout.

Majitele víkendových nemovitostí proto alespoň vyzvala, aby v případě, že přece jen „ven“ vyjedou, zůstávali na svých pozemcích a nevycházeli mezi místní. A v některých regionech, třeba na Sedlčansku, se na mapování dění v rekreačních oblastech výrazněji zaměřili místní strážníci.

Nyní na twitterový účet, na němž kraj informuje o dění souvisejícím s bojem proti šíření koronaviru, Jermanová přidala odkaz na sdělení policie. Ta upozorňuje, že občané se mají zdržovat svého bydliště a opouštět je jen v přesně stanovených případech (zejména kvůli cestám do práce či nákupům potravin a léků). „Tím chalupaření není,“ zdůrazňuje policie – byť se šíří názor, že výjezdy na chalupu jsou naopak plně v souladu s jedním z bodů vládního usnesení k nouzovému stavu, který povoluje „pobyt v přírodě nebo v parcích“.

Právě na toto téma by se mohly rozpoutat debaty v případě, že by se policie pustila do prověřování lidí odjíždějících na chalupy. Což nicméně nenastane; policie oznámila, že žádné masivní kontroly na výjezdech z velkých měst nedělá ani nechystá. Nemělo by to ostatně valný smysl. Kdokoli by třeba mohl říci, že jede „pečovat o zvíře“, což je zcela logicky povoleno – s tím, že míří nakrmit kočku, kterou si na chalupě drží jako obranu proti invazi myší. A k tomu by se dalo něco dodávat už jen těžko…

K chalupářům podruhé ?: Žádné masivní kontroly na výjezdu z velkých měst neděláme a ani dělat nebudeme. Stále platí, že občané se mají zdržovat v místě svého bydliště a opouštět jej pouze v nezbytných případech. Tím chalupaření není ☝️ — Policie ČR (@PolicieCZ) March 25, 2020

Policie současně souhlasí s tím, že v případě dlouhodobějších pobytů je chalupaření v pořádku; problémem jsou víkendové výjezdy. Dává za pravdu třeba Janu Šalomounovi, že rozumně si počínali lidé – často důchodci nebo rodiny s dětmi – kteří se na chalupy včas „uklidili“. A teď tam bydlí, aby co nejvíce omezili kontakty s ostatními. „Dělají pro social distance to nejlepší, co mohou,“ zdůraznil Šalomoun.

Takto přesídlit na chalupu se podle vlastních slov chystá třeba i Jaroslav Malý. „Mám chalupu s možností trvalého bydlení. Ve vsi je cca 300 metrů daleko jediný trvalý obyvatel, se kterým se nestýkám. V dnešní době považuji pobyt na této chalupě v přírodě za zdravější a bezpečnější, než ve městě. Po návratu do ČR a karanténě tam přesídlím. Je to špatně?“ napsal na twitter. „Není,“ reagoval ve čtvrtek účet Policie ČR.

Že to takto funguje, potvrzuje i hejtmanka Jermanová, jež nicméně připomíná další obavu místních – z nadměrné spotřeby pitné vody. S jejími dodávkami jsou v některých oblastech kraje problémy. Dokonce již nyní, v březnu, někde platí zákaz napouštění bazénů a zalévání, v jiných letech typický spíše pro letní měsíce.

Že i pohled na víkendové výjezdy může být rozdílný, naznačuje třeba mínění Miroslav Lengyela. Ten ve čtvrtek nabídl v debatě s policií k zamyšlení: kde je asi větší nebezpečí, že může nakazit někoho nebo sebe, jestliže na chatu jezdí 13 kilometrů, je tam jen s manželkou a se sousedy komunikuje maximálně přes plot – a na směny cestuje 25 kilometrů, v práci se setká s X lidmi a následně se vrací domů do paneláku?