Velký nápor, který někdy jejich týmy srovnávají s jarní vlnou koronaviru či s nárůstem zájmu v době odjezdů na letní dovolené, nyní zažívají středočeská odběrová místa zajišťující testování na covid-19. Přibylo nejen školáků a jejich rodičů, ale třeba i lidí žádajících doklad o uhrazení provedeného PCR testu, který jim následně proplatí zaměstnavatel.

Objevují se i zájemci, kteří na odběrové místo přicházejí poprvé. Tak se Deník v sobotu odpoledne setkal v Jesenici na Praze-západ s dvojicí cizinek, které obcházely zamčené dveře městského úřadu. Věděly přibližně, kde se testuje (na což zde ostatně upozorňují cedule) – avšak musely teprve objevit, že hledají odběrové pracoviště fungující v kontejnerových buňkách umístěných na parkovišti za budovou.

Antigenní testy sice někde zrušili, jinde však zůstávají v nabídce i za současné podoby vládních opatření. Stačí třeba dětem, vždy na počátku týdne plošně testovaných ve školách, k zapojení do činnosti zájmových kroužků – nebo třeba k účasti na sportovním turnaji.

Nutnost rezervace předem? Jak kde

Některá testovací místa vyžadují předchozí rezervaci v internetovém registračním systému (přičemž není výjimkou, že ten nabídne volný termín teprve za několik dnů), jinde lze uspět i bez rezervace. „Ta je ale lepší,“ řekl Deníku Michal Tasch, ředitel Oblastního spolku Českého červeného kříže v Kolíně, který provozuje jedno z tamních testovacích míst. Registrovaní totiž mají přednost.

„Dostane se ale na každého,“ ujišťuje Tasch. Upozorňuje na možnost čekání ve frontách, ty však prý nejsou nic hrozného: „Určitě to není tak, že by znamenaly zdržení třeba na hodinu.“ Jinde lze naopak slyšet stesky nad tím, že kvůli množství neregistrovaných klientů se ve frontě zdrží i zájemci o test, kteří na rezervaci pamatovali s předstihem. A jsou i místa, kde lidé bez rezervace neuspějí vůbec: personál je pošle pryč.

Hodina navíc před polednem či po něm

V příbramské nemocnici na stoupající zájem o PCR testy (ty antigenní zde pozastavili od 22. listopadu) reagovali tím, že od víkendu prodloužili provozní dobu odběrového místa každý den o jednu hodinu, takže poledne už nepřestavuje začátek nebo konec provozní doby. Mluvčí nemocnice Martin Janota Deníku řekl, že v sobotu a v neděli se provozní doba prodloužila (nově je od deváté do třinácté hodiny) a ve všedních dnech se bude začínat o hodinu dřív (od jedenácté; s provozem do 19.00). Výraznější změna podle Janotových slov není zatím nutná, jestliže dosud byla kapacita využívána na 90 až 95 procent.

Možnost rozšíření provozní doby zvažuje i Tasch v Kolíně. „Chtěli bychom to udělat, pakliže se podaří nabrat nový personál,“ řekl Deníku. Nyní zde odběry zajišťují od pondělí do pátku od poledne do 19.10 a v neděli už od deváté dopolední taktéž do 19.10.

V Mladé Boleslavi má Šárka Charousková z magistrátu nejvíc na očích odběrové místo na Komenského náměstí, které funguje v blízkosti jejího pracoviště. „V provozu je po sedm dní v týdnu od osmé ranní do šesté večer, řekla Deníku s tím, že další rozšiřování už by asi příliš nepomohlo. Byť v poslední době zájemců výrazně přibylo, včetně dětí, a tvoří se fronty. „Hlavně po ránu a odpoledne,“ řekla Deníku Charousková, jež počet čekajících odhaduje na zhruba 30 lidí.

Připomněla, že velký zájem o toto odběrové místo, fungující díky spolupráci města s provozovatelskou firmou, souvisí i s tím, že je v Mladé Boleslavi jediné, kde se zájemci o odběr nemusí objednávat předem. To je u těch dalších nutností – a čeká se zpravidla několik dnů: někde dva až tři, jinde i pět. Ve městě fungují ještě odběrové místo u nákupního centra Olympia, jež stejně jako to na náměstí Komenského je v provozu i o víkendech a nabízí jak PCR testy, tak ty antigenní, a odběry zajišťované nemocnicí; ta podle Charouskové nyní nabízí jen testování PCR metodou a pouze v pracovních dnech.

Také další odběrová místa zažívají nárůst zájmu. Viditelný je nárůst počtu klientů třeba ve zmiňované Jesenici. „Pořád hodně zájemců“ hlásí také sesterské odběrové místo stejného provozovatele, které funguje v Průhonicích.