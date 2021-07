V pátek na první čtveřici očkovacích center, kam si pro vakcínu proti onemocnění covid-19 budou moci přijít zájemci bez termínu určeného v registračním systému ministerstva zdravotnictví, upozornila mluvčí kraje Martina Kemrová. „V Kolíně, Kutné Hoře, Nymburce a Rakovníku tuto možnost mohou občané využít už od přelomu července a srpna,“ konstatovala.

Známá místa, vyhrazené časy

Již v úterý Deníku řekl středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS), že kraj nepůjde „pražskou“ cestou zřizování samostatných očkovacích míst pro neregistrované zájemce, ale v již fungujících a zaběhnutých očkovacích centrech budou pro zájemce „bez termínu“ vyhrazeny konkrétní data a časy. A první jsou již určeny.

„Toto řešení se zdá být optimální – zejména z důvodu zajištění personální, technické a medicínské podpory bez nutnosti stěhování do jiných prostor,“ poznamenal Pavlík v pátek. Zájemci však musí být ve střehu: nabídka možnosti přijít bez registrace platí jen někdy. Takové očkování prozatím zajistí čtveřice míst v kraji – tři ve východní a jihovýchodní části středočeského regionu a jedno na severozápadě. To je ale první fáze: nabídka by se měla rozšiřovat.

Začátek od středy v Nymburce

„Termíny očkování a typ použité vakcíny budou jednotlivá očkovací místa zveřejňovat na svých webových stránkách a sociálních sítích,“ radí Kemrová, kde hledat informace, jež se budou postupně vyvíjet a doplňovat. Kraj by také v budoucnu mohl nabídnout přehled na svém specializovaném webu. Prozatím je jisté, že s očkováním neregistrovaných příchozích začnou ve středních Čechách v Nymburce – a ještě na samém sklonku tohoto měsíce, poslední červencovou sobotu, se stihnou připojit také v Kutné Hoře.

Na neděli 1. srpna pak v Rakovníku chystají očkování neregistrovaných dětí od 12 let – avšak zde to tak úplně bez registrace nebude. Rakovnická nemocnice sice podá vakcínu zájemcům bez termínu z registračního systému ministerstva zdravotnictví, avšak trvá na tom, aby si příchozí předem sjednali termín v rámci jejího vlastního rezervačního systému: buď na webu nemocnice, nebo objednáním po telefonu.

První středočeská očkování bez registrace



Kolín – Centrum pro vzdělávání a péči o zaměstnance

- 3. srpna 12.00–17.00 (240 dávek)

- 10. srpna 12.00–17.00 (240 dávek)

- Další termíny budou vypsány podle zájmu



Kutná Hora – GASK (Galerie Středočeského kraje)

- 31. července 7.30–15.00 (150 dávek)

- 2. srpna 15.00–18.00 (90 dávek)

- 9. srpna 15.00–18.00 (90 dávek)

- Další termíny budou vypsány podle zájmu



Nymburk – Obecní dům KOKOS

- 28. července–31. července



Rakovník – Masarykova nemocnice: očkování je možné bez registrace, vždy je však nutné předchozí on-line objednání (nebo telefonicky na čísle 313 525 313)

- 1. srpna lze nechat očkovat bez registrace děti od 12 do 15 let; nutný doprovod zákonného zástupce

- 2. srpna–8. srpna 16.00–20.00



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje