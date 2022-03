Střední Čechy patří z celorepublikového pohledu ke klíčovým oblastem produkce: u většiny plodin jsou v mezikrajském srovnání na první, případně druhé příčce. Letos se ale může mnohé změnit: na startu období jarních prací na polích je na místě zvažovat širší souvislosti než obvykle. Co udělá s trhem – nejen s cenami, ale i s odbytem – očekávaný konec vývozu obilí z východních oblastí? Má smysl pěstovat mák s očekávanou ztrátou odběratelů v Rusku? A co řepka (byť ta ozimá už je zasetá) v souvislosti s ohlášeným koncem přidávání biosložky do paliv? Postoj ve stylu „počkáme, uvidíme“ není řešením. Nějak se rozhodnout je třeba hned. Může se tak stát, že tradiční někdy i roky se příliš neměnící hodnoty mnohou po sklizni překvapit.