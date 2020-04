V pondělí sem bylo přesunuto prvních šest seniorů z domova v Michli, který byl nákazou rovněž zasažen. Lázně v Toušni kvůli karanténě nyní nefungují.

Starosta městyse se 1400 obyvateli Luboš Valehrach (bezpartijní) přesun kritizuje. Napsal ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) otevřený dopis a začal vyvolávat paniku. Vadí mu, že nebyl o situaci předem informován.

Objekt není na hospitalizaci ideální

„Městys ze státních prostředků neobdržel dosud žádné ochranné pomůcky ani dezinfekční prostředky, a přitom má dojít k takto razantnímu zásahu do fungování obce,“ píše starosta s tím, že se obyvatelé obce cítí ohrožení.„Vybavují se mi obrázky z doby španělské chřipky, lidé naházení v obrovských halách, o které se nikdo nestará. Mám pocit, že tohle má být něco podobného,“ hlásal starosta v médiích.

V každém případě samotný lázeňský objekt není na hospitalizaci pacientů ideální. V některých jeho částech nejsou výtahy ale pouze úzká schodiště. V místnostech s koberci je složité udržovat hygienu. Nejsou zde polohovatelné nemocniční postele. K dispozici nejsou ani ventilátory, které dýchají za pacienta v bezvědomí.

Do Lázní Toušeň jsou však umisťování pouze pacienti s mírným průběhem nemoci. Nahradit by měly izolaci těm, u kterých není z jakýchkoliv důvodů možná domácí karanténa. Pokud by se zdravotní stav některého z pacientů zhoršil, bude okamžitě převeze do Nemocnice Na Bulovce.

Ochranných prostředků je prý dostatek

„Obava, že by se tomu člověku nedostalo řádné péče, není na místě. Když se jeho stav zhorší, okamžitě pro něj přijede sanita,“ vysvětlil mluvčí Bulovky Filip Řepa, který atmosféře v městysu nerozumí a vyzval jeho obyvatele k racionálnímu uvažování.

„Zatímco v Praze na Bulovce zažíváme obrovskou vlnu solidarity, v Toušni byla nepochopitelně vyvolána panika dezinformacemi o ohrožení obce,“ pokračoval Řepa.„Ten, kdo je v domácí izolaci, má přece také doma koberec a nemá ventilátor a oxygenerátor s kyslíkem,“ dodal Řepa.

Podle něj nyní v areálu jsou jen dva senioři z domova v Michli. Ostatní byli s ohledem na jejich horší pohyblivost převezeni na Bulovku. Včera měli přijet dva studenti s mírným průběhem nemoci, kteří nemohli zůstat na studentské koleji. V lázních je navíc na místě sestra s praxí z motolské nemocnice. Ochranných prostředků má personál podle mluvčího dostatek.

V obci stále panují obavy

Starosta Valehrach na dotaz Pražského deníku včera potvrdil, že v obci stále panují obavy. „Daří se nám je ale mírnit. Občané si nebyli jisti, zda je správně zaizolovaná budova a zda nehrozí únik infekce do obce,“ informoval Valehrach.

„Já jsem ale názor nezměnil. I když by nám to nemělo vadit, neměli jsme k dispozici dostatek informací. Nemohl jsem je poskytnout občanům a ti se bouřili,“ dodal. „Nyní jsem přesvědčen, že vše je pod kontrolou. Stále ale třeba nevíme, zda nebudou moci ti nakažení lidé chodit ven,“ dodal starosta.