Mandáty v 65členném zastupitelstvu získalo 18 zástupců týmu STAN, 16 lidí z kandidátky ODS, 15 z ANO, 12 reprezentantů České pirátské strany a čtveřice z kandidátky TOP 09 + Hlas + Zelení. Zastoupeny naopak vůbec nebudou tradiční harcovníci středočeské politické scény: ČSSD a KSČM.

V čele je tedy trojice subjektů, které už s předstihem prohlašovaly, že si vzájemnou spolupráci představit dovedou – a s tím čtvrtým do party nepůjdou. Zatím se tak zdá, že jedna z klíčových otázek vyjednávání o budoucí spolupráci zní: bude mít Středočeský kraj hejtmanku z řad STAN, anebo hejtmana z ODS?

Hledají se partneři do koalice

„Já nikdy neříkám hop, dokud jsem nepřeskočila,“ řekla odpoledne Deníku Petra Pecková, která stojí v čele kandidátky STAN. Nezastírala však, že už ve chvíli, kdy bylo počítání v plném proudu, pomýšlela na vyjednávání o možné koalici, která by vytvořila radu kraje. „Myslím, že dnešní noc budeme trávit vyjednáváním,“ konstatovala. S tím, že se chystá komunikovat s ODS a Piráty – a ráda by po svém boku viděla i TOP 09.

Jako obrovskou naději pro Středočeský kraj označil pro Deník výsledky voleb lídr kandidátky ODS Martin Kupka. „Současná koalice vládnoucí kraji odchází poražena a poměry se změní, konstatoval. „Těší mě preferenční hlasy, které jsem dostal, a chtěl bych voličům poděkovat za důvěru a podporu,“ uvedl dále.

S tím, že výsledky dosažené v kraji jsou pro občanské demokraty i významnou vzpruhou do dalších bojů ve sněmovních volbách. Jedním dechem také ocenil, že volit přišlo více lidí než před čtyřmi roky – i když se kvůli koronavirové situaci museli vyrovnat s horšími podmínkami. Volební účast se nakonec vyšplhala na 40,60 procenta.

Pecková na druhou stranu připustila, že ji udivila podpora, kterou prozatím získali protivníci, s nimiž se jednat o spolupráci rozhodně nechystala už před volbami. „Překvapují mě SPD, komunisti – a hlavně číslo, které má ANO; to si říkám, co ještě by se ve středních Čechách muselo stát,“ prohlásila ve zjevné narážce na mediálně dobře známé kauzy typu trestní oznámení na záchranářku, odměňování některých krajských úředníků či třeba využívání služebního auta kraje manželem hejtmanky.

Má se ANO o koho opřít?

První místopředseda krajské organizace ANO Martin Herman sice pro Deník vyjádřil potěšení nad tím, že se nepotvrdily některé předvolební průzkumy, které toto hnutí ve středních Čechách téměř pohřbívaly – v hodnocení průběžných výsledků se ale odpoledne držel zpátky. „Zatím není co komentovat, ještě není nic určitého. A na ocase se to mele,“ připomněl. S dodatkem, že to je důvod, proč bylo předčasné bavit se o případných vyjednáváních a možných koaličních partnerech.

Večer se definitivně potvrdilo, že o nynějšího koaličního partnera (ČSSD s podporou komunistů) už se ANO ve středních Čechách neopře. Pokorná Jermanová se vyjádřila, že se těší na novou roli v opozici – nicméně připravena je prý i jednat o koalici; konkrétní nabídka k rozhovorům však zatím nepřišla. Za důležité považuje pokračovat i v příštím volebním období v rozdělané práci.

Z hlediska současných oponentů, STAN a ODS, lze nicméně už zaslechnout zmínky o tom, že výsledky ANO ve středních Čechách je třeba vidět v kontextu s podporou, jaké se ANO dostalo u sousedů. To, že ANO Střední Čechy není v čele tak, jako v deseti dalších krajích, a tedy nemá tak silnou pozici, vnímají političtí soupeři jako svoji další výhru; kromě vlastních výsledků voleb. A třeba předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová Českému rozhlasu přímo poukázala na nynější hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou z ANO, jež se podle ní „velmi nepředvedla“.

Místopředsedkyni svého hnutí ostatně večer nešetřil ani předseda ANO Andrej Babiš ve večerním živém vstupu do vysílání televizní stanice CNN Prima News z Průhonic. „Je škoda, že si to paní hejtmanka pokazila různými aférkami – ale odvedla tam dobrou práci,“ konstatoval, jak uplynulé čtyři roky ve středních Čechách vidí on. Prakticky totéž zopakoval i do kamery televize Nova. „Čekali jsme, že ve středních Čechách prohrajeme, ale výsledek je celkem dobrý,“ doplnil. Je prý „lepší, než jsme čekali“.

Hejtman, či hejtmanka?

Pecková ze STAN, jejíž hejtmanskou kandidaturu hlasitě podporuje i předseda hnutí Vít Rakušan, který v rámci této kandidátní listiny sám získal výraznou podporu vyjádřenou preferenčními hlasy, nicméně Deníku zdůraznila, že ještě není co slavit. A řekla, že k tomu, aby vše v kraji dobře fungovalo a lidem se dobře žilo, vede dlouhá cesta: vyjednávání – a získání silného mandátu pro příští čtyři roky.

Soustředit se míní nejen na samotné střední Čechy, ale také na spolupráci s hlavním městem, aby sousedské soužití bylo ku prospěchu jak obyvatelům Prahy, tak lidem z jejího okolí. Aby se minulostí staly třeba stesky Středočechů, že v metropoli nemají kde zaparkovat, a Pražanů, že jim tam lidé z okolí jezdí. V tom jsou ostatně s Kupkou zajedno. Rakušan, Středočeským známý především jako někdejší dlouholetý starosta Kolína, ji doporučuje na hejtmanský post s tím, že je „skvělá lídryně a perfektní kandidátka“.

Dohodnout se s Kupkou na prioritách případné společné vlády v kraji zřejmě Pecková nebude mít problém. Rozdílný názor však asi budou mít na to, kdo z nich dvou by měl na příští čtyři roky obsadit hejtmanskou pracovnu. Pecková s podporou Rakušana by se vzhledem k prvenství v podílu hlasů mohla nabízet jako „první volba“.

Online reportáž

Deník tedy Kupkovi v sobotu vpodvečer položil otázku, zda se coby poslanec a místopředseda strany nechystá galantně ustoupit – a to s využitím předvolebního hesla ODS: „Jede Kupka stále na hejtmana?“ Jede, zněla odpověď. „Výsledek preferenčních hlasů to jasně ukázal,“ zdůvodnil. Naznačil však, že je otevřen dohodě. „Sám jsem na jednání zvědavý – a povedeme je tak, aby se poměry ve Středočeském kraji skutečně změnily,“ řekl Deníku.

Jednání o jednotlivých postech prý Kupka nepovažuje za to nejpodstatnější. Důležitější je podle jeho slov to, aby se výsledek voleb, který vnímá jako velmi příznivý, „promítl do kvalitního vedení kraje“ – a vedl k naplnění slibů, které voliči dostali od subjektů, jež vytvoří vítězné uskupení.

Povolební ohlasy středočeských politiků



- Jako historický úspěch ohodnotil výsledek voleb do krajského zastupitelstva Jiří Snížek, který vedl kandidátní listinu Pirátů ve středních Čechách. Piráti, kteří v krajském zastupitelstvu dosud zastoupeni nebyli, získali bezmála čtrnáct a půl procenta hlasů. „V minulých volbách jsme získali 3,4 procenta, teď máme čtyřikrát více. Je to velký úspěch, vděčíme za něj i práci všech dobrovolníků,“ řekl Snížek. Možné koalice však nechtěl komentovat. Nyní se prý poprvé sejde zastupitelský klub, vybere se vyjednávací tým – a bude se jednat. „Zatím není nic jisté, teprve začínáme,“ podotkl.



- Lídr kandidátky Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení Jan Jakob k výsledku voleb řekl, že by chtěl poděkovat voličům, že přišli. „Myslím, že ve Středočeském kraji volili moudře,“ řekl. „Velmi oceňuji, že demokratické strany mají v krajském zastupitelstvu drtivou převahu; potěšilo mě, že se extrémistické strany do zastupitelstva vůbec nedostaly a že ANO prohrálo,“ podotkl.



- Jen málo přes čtyři a půl procenta. Takový je výsledek ČSSD v krajských volbách. Přitom v roce 2016, tedy při předchozích volbách, získali sociální demokraté 13,75 procenta hlasů. „Samozřejmě mě ten výsledek mrzí, v rámci voleb jsme udělali všechno, co jsme mohli. Ukazuje se, že Středočeský kraj je velmi rozdělený,“ uvedl Robin Povšík, který vedl kandidátku. Podle jeho slov mívá Praha-východ a Praha-západ velkou volební účast, kde voliči dávají přednost jiným stranám. „Je tu řada okresů, kde ČSSD překročila pět i šest procent. Jsem i spokojený a šťastný za výsledek na Mladoboleslavsku; potvrzuje se, že doma mám důvěru, že práce, kterou odvádím, je dobrá,“ řekl. Na Mladoboleslavsku ČSSD získala letos 7,13 procenta hlasů. V roce 2016 měla strana v okrese Mladá Boleslav 15,90 procenta. „Samozřejmě se sejdu se svými kolegy ze sociální demokracie a vyvodím nějakou zodpovědnost, jak výsledek dopadl,“ dodal Povšík.



- Neúspěch a obrovské zklamání. Tak hodnotí volební výsledek lídr středočeské kandidátky KSČM Zdeněk Štefek. Komunisté se totiž v kraji nedostali ani na čtyři a půl procenta hlasů. „Nasazení, se kterým jsme do toho šli, bylo značné, spoustu věcí v minulém volebním období se nám podařilo prosadit,“ řekl. Podobnou situaci lze podle jeho slov spatřit po celé České republice. „Jsou tam nějaké společné důvody, kterými se budeme muset zabývat,“ dodal Štefek.



Zdroj: Deník, Jakub Šťástka