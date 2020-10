Konkrétní adresy hotelových kapacit už se začínají rýsovat v souvislosti s vládním záměrem zřídit speciální ubytovací kapacity pro covid-negativní osoby propuštěné z nemocnic, jež se však z různých důvodů nemohou vrátit domů; do svého bydliště. A s využitím se počítá i pro lidi v koronavirové karanténě, kteří ji nemohou absolvovat doma. Ve středních Čechách je pro ubytování takzvaně nezdravotního typu zatím vybráno šest možných míst. Deníku to řekla mluvčí krajských profesionálních hasičů Tereza Fliegerová.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ARCHIV

„Zatím ale nebudeme zveřejňovat, o která konkrétní zařízení se jedná,“ odmítla upřesňovat další podrobnosti. S tím, že nyní se připravují smlouvy s provozovateli a pokračují další jednání – a není na místě předčasně informovat o něčem, co se nakonec ukáže, že ještě může být zcela jinak. Zatím ani není jasné, zda by v případě potřeby mělo být využito všech šest vyhlédnutých lokalit. Deníku pouze Fliegerová naznačila, že jde o místa, která jsou v rámci kraje rozmístěna rovnoměrněji. „Není to tak, že by bylo všechno v jednom okrese,“ konstatovala.