Bude se ale soutěžit o Stavbu roku, nebo o Svatbu roku? Či snad o titul Hlupák roku? Takto laděná debata se rozjela poté, co krajský úřad o této soutěži informoval na twitteru. A snaha přilákat pozornost neotřelým vyjadřováním se zjevně povedla: tenhle tweet nezapadl bez povšimnutí.

Hodinky nebo holinky, obojí se natahuje. Stavba nebo svatba, obojí může být nepovedené, ale také obohacující po další generace. ? https://t.co/6hJx4aIJEy — Petra Pecková (@PPeckova) March 23, 2021

Rozruch na samém počátku

Krajský úřad Středočeského kraje světu sděluje: „Sedm institucí dlouhých jmen včetně Středočeského kraje vyhlašuje soutěž Stavba roku Středočeského kraje 2021. Dyslektiky, kteří již hledají fotku nevěsty, ženicha a podnapilého svědka v magnoliích, upozorňuji, že klání je architektonické.“ A jestliže se autoři těchto písmenek zřejmě chechtali nad povedeným fórkem, najdou se tací, jimž to vtipné ani směšné nepřipadá.

Třeba uživatel František Lutonský. „Nevím, jestli je vhodné si při téhle příležitosti dělat z oficiálního účtu šoufky z lidí s poměrně specifickou poruchou mozku,“ podivuje se. Přizvukuje třeba i Bohumil Vyvadil: „Jako vážně? Něco tak vulgárního a urážlivého na oficiálním účtu?“ Opakovaně se objevují třeba i pochyby, zda byla dobrá volba přijmout na správu sociálních sítí kraje „známého provokatéra“ Petra Kukala, v internetovém prostředí známého jako KTtweetuje. Dokonce reagovala hejtmanka Petra Pecková (STAN) vystupující v roli arbitra. „Hodinky nebo holinky, obojí se natahuje. Stavba nebo svatba, obojí může být nepovedené, ale také obohacující po další generace,“ přišla se svou trochu do mlýna.

Ocenit kvalitní nápady i práci

Takže stavba. Roku. Středočeská. A bez fórů: jde o prestižní regionální soutěž architektonických počinů a pozoruhodných realizací, jejíž 8. ročník byl právě vyhlášen – a uzávěrka přihlášek, které lze podat elektronicky prostřednictvím kontaktů na webové stránce www.stavbaroku.cz, tedy při dodržení všech aktuálních opatření proti šíření koronaviru, je 10. června. Přihlásit hotové dílo do soutěže může kdokoli, kdo s ním měl cokoli do činění během stavby i během příprav (nebo je nyní uživatelem). Soutěžní podmínky zmiňují, že to může udělat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo prováděla, podílela se na jeho financování, projekci nebo realizaci – či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby. Stavbu do soutěže dokonce může přihlásit i organizátor jiné přehlídkové soutěže.

Hejtmanka Pecková, již vyzutá z holinek, připomněla, že ji považuje za velmi přínosnou, jelikož upozorňuje na hodnotné stavby, které jsou nejen účelné, ale i velmi zajímavé architektonicky a esteticky. „Chtěla bych vyzvat všechny Středočechy, aby se rozhlédli po svém okolí a zapojili se,“ připomněla. Po nominační fázi totiž přijde ta soutěžní, v níž jsou důležité i hlasy laiků rozhodující o ceně veřejnosti. Jednotlivé stavby však také tradičně objíždějí a přímo na místě hodnotí experti zastupující spolupořadatele, z čehož pak vzejde rozhodnutí o udělení hlavní ceny i dalších ocenění.

Cílem soutěže i doprovodných akcí – chystají se třeba virtuální výstavy – je ukázat a ocenit činnost osvícených investorů, architektů, projektantů a dodavatelů staveb realizovaných na území Středočeského kraje. Prostě všech, po nichž – jak hejtmanka uvedla – „zůstane v našem kraji po další generace kvalitní architektura“. Může jít o novostavby i rekonstrukce, stejně jako o inženýrská díla, úpravy interiérů, dopravní stavby, hospodářské stavby – ale třeba i krajinářské úpravy.

Video z loňského ročníku:

Zdroj: Youtube