Už od časného rána to přinášelo kolaps železniční dopravy v okolí metropole. Ta je navíc omezena v důsledku koronavirových opatření; s částečným návratem k běžnému stavu se počítá až v neděli, kdy také na dráze začnou platit nové jízdní řády.

Paprsky průšvihu vyšlehly z Prahy

Rozsah problémů, které vichr přivál kolem půl páté, souvisel s tím, že porucha trakčního vedení nastala v oblasti, již železničáři tradičně označovali jako ONJ: v Michli na odstavném nádraží Praha jih. Soupravy tak měly problém s najížděním do provozu. Některé spoje byly v ranní špičce dokonce zrušeny – tedy odřeknuty, jak se správně říká. Včetně regionálních vlaků, jež pro cestování do zaměstnání a zpět domů využívají lidé pracující v Praze.

Vzhledem k problémům v centru se komplikace paprskovitě rozšířily do řady oblastí středních Čech. Citelně narušeno bylo zejména spojení Českobrodska s metropolí. Marně očekávané vlaky vyhlíželi také cestující na Benešovsku, Berounsku či v Kralupech nad Vltavou. Třeba do Kralup ranní vlak z Masarykova nádraží nepřijel, avšak pokračování trasy do Roudnice nad Labem zajistila náhradní souprava. Citelné zdržení zaznamenali například i cestující v Kutné Hoře, Lysé nad Labem nebo v Poděbradech.

Odstranění závady až večer

Odpoledne krajský úřad zveřejnil na svém webu vyjádření Tomáše Duroně, který je pověřen řízením příspěvkové organizace IDSK – Integrované dopravy Středočeského kraje. I on potvrdil, že dopady pražského výpadku nejvíce dolehly na trati, kde jezdí elektrické jednotky, jež mnozí z tradice označují jako pantografy. Čili „panťáky“.

„Omezení má vliv na vlaky dálkové, a především regionální dopravy ve středních Čechách, které jsou vedeny převážně elektrickými jednotkami CityElefant. V důsledku toho v Praze a Středočeském kraji může docházet k nepravidelnostem v provozu; u některých odpoledních regionálních vlaků může být upravené řazení,“ upozornil Duroň, že s následky pobořeného trakčního vedení se drážní provoz nevyrovnal ani během celého dopoledne.

„Na odstranění závady se intenzivně pracuje. Podle poslední informace od Správy železnic je předpoklad zprovoznění napájení trakčního vedení okolo 20.00 hodin,“ upozornil, kdy by se měly stát minulostí všechny potíže. Některým ze středočeských cestujících, kteří dojíždějí do metropole za prací, tak výpadek v hlavním městě mohl narušit jak ranní cestu do zaměstnání, tak i následný návrat domů.

Komplikace ve veřejné dopravě kraj bedlivě sleduje, protože patří k těm, kdo objednávají dopravní obslužnost regionu (a také přispívají na její ztráty). Tak jezdí většina pravidelných spojů na silnici i na kolejích; jen zlomek provozují dopravci na své komerční riziko, kdy se spoléhají pouze na příjmy z jízdného. Na železnici kraj objednává osobní vlaky; rychlíky jsou z tohoto pohledu záležitostí státu zastoupeného ministerstvem dopravy.