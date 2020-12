Kvůli prodloužení prázdnin, což je součástí operativně přijatých opatření proti šíření koronaviru, nepojedou v pondělí a v úterý do škol žáci ani studenti – a tudíž letos už dojezdily i takzvané školní autobusy. Původně se počítalo s tím, že budou v provozu ještě v pondělí a v úterý, avšak nepojedou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (za STAN) na to upozorňuje zejména lidi dojíždějící do zaměstnání, jimž se zvláště před ranní cestou vyplatí ověřit si, co pojede, aby se vyhnuli nepříjemnému překvapení, kdy by se „po paměti“ spolehli na spoj, který pak budou vyhlížet marně.