I v tom ostatně může navázat na tradici: už 11 let nepřetržité řadě je Škoda nejprodávanější dováženou značkou v Německu – a na tamním trhu nyní zaujímá pátou příčku.

Odpovědnost za vývoz škodovek do Německa, které je jedním z klíčových odbytišť v zahraničí, nově ponese právě Myška. Ve vedení importéra Škoda Auto Deutschland se sídlem ve Weiterstadtu – mimochodem: letos slavícího 30 let působení na trhu – vystřídá výkonného ředitele Franka Jürgense. Ten se chystá v srpnu odejít do důchodu. Myška se pozice jednatele pro oblast prodeje, pod jehož řízení bude v Německu spadat 1,3 tisíce prodejních a servisních míst po celé spolkové republice, ujme od 1. ledna. Do té doby bude povinnosti spojené s jeho budoucím postem dočasně plnit Steffen Spies, informovala Škoda Auto v tiskové zprávě. Ten má u německého importéra na starosti oblast financí, lidských zdrojů, IT a správu. Sám do ředitelské funkce nastoupil loni 1. února, když jeho předchůdce Marek Balon dostal na starosti finanční plánování a analýzu koncernové divize Volkswagen Užitkové vozy.

V Myškově osobě přijde na Jürgensovo místo špičkový profesionál s bohatými zkušenostmi z oblasti prodeje. Takové hodnocení nabídl člen představenstva Škody Auto, jenž má ve vedení společnosti na starosti prodej a marketing. Odkázal tím na kariéru Myšky, jenž na Českém vysokém učení technickém v Praze vystudoval konstrukci automobilů. V automobilce pracuje již od roku 1994 – přičemž po působení v controllingu a práci pro zastoupení značky v Polsku vedl od roku 2008 řízení prodeje (s pauzou v letech 2012–2013, kdy dostal na starost oblast prodeje originálních dílů a příslušenství).

Značka škoda aktuálně drží na německém trhu podíl 6,2 procenta prodaných automobilů; během pěti let se zvýšil o 0,6 procenta. Předloni se jí podařilo poprvé přesáhnout hranici 200 tisíc nově zaregistrovaných vozů za rok. V loňském roce poznamenaném dopady koronavirové pandemie se podle německých zdrojů v zemi prodalo přes 181 tisíc škodovek. Podle vyjádření Škody Auto to za dané situace znamenalo „další upevňování pozice značky na trhu“.