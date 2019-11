Letmý pohled do středeční internetové nabídky – dejme tomu na nejmenší byty o velikosti 1+kk – představuje aktuálně třeba byt s plochou 32 metrů čtverečních v nově zatepleném čtyřpodlažním paneláčku v Berouně za 1,98 milionu korun, nově zrekonstruovaný 37metrový byt se dvěma lodžiemi v Mladé Boleslavi prodávaný za 2,20 milionu, a dokonce byt o 35 plošných metrech v panelové novostavbě v Klecanech; zde už však cena soutěží s dalšími novostavbami, takže je k mání za 2,60 milionu. I předchozí nabídky ostatně patří k těm vyšším; v kraji se dá narazit i na byty, jejichž metr čtvereční vychází i podstatně levněji. To by se však chtělo pohlédnout spíš v méně atraktivních lokalitách středních Čech.

Zájem z velkoměsta i z venkova

To, že byty „v panelu“ ztrácejí cejch bydlení z nutnosti, který získaly před třiceti lety, a v některých lokalitách se stávají žádaným zbožím, potvrdil Deníku František Brož ze společnosti FYI Prague. V středních Čechách se o ně podle jeho slov zajímají jak ti, kteří se z okolních vesnic přesouvají do měst, tak lidé hledající levnější nemovitosti za Prahou.

„Rodiny s pražským platem dosáhnou na středočeské byty zhruba dvakrát lépe než na ty v metropoli,“ upozornil Brož, jenž si vzal na pomoc čísla: zatímco v hlavním městě majitelé v současnosti prodávají starší byty v průměru za 87 tisíc za metr čtvereční, ve středních Čechách je to 55 procent této částky – „jen“ kolem 48 tisíc. V místech s dobrou dopravní dostupností do Prahy však ceny rychle stoupají – a to i kvůli zájemcům o výhodné realitní investice. Plusem je zvláště blízkost příměstské železnice; to prý ceny momentálně ovlivňuje víc, než sjezd z dálnice.

Zkušenost, že poptávka po středočeských panelácích se za poslední rok více než zdvojnásobila, potvrdil ředitel portálu Bezrealitky.cz Hendrik Meyer. Projevuje se to i na cenách. Ty prý ve spádových oblastech Prahy dokonce rostou rychleji než v samotném hlavním městě! Vliv má kromě dostupnosti Prahy i blízkost místního centra – a také rekonstrukce. „Přestože byla celá řada budov zrekonstruována necitlivě, nejedná se zpravidla o zásahy, které by nebylo možné v budoucnu odstranit a zvýšit tak jejich hodnotu,“ poznamenal Meyer.

Běhat kolem domu není lákadlem

Zájem o bydlení v panelácích (či v bytových komplexech podobného typu) má i další souvislosti. Zkušenosti z realitního trhu ukazují, že leckteré Pražany odcházející z metropole nově už nelákají rodinné domy. Nejen proto, že jsou zvyklí na prostředí, v jakém vyrůstali, ale také je odrazují nutné investice spojené i s množstvím práce a starostí. „Když si vzpomenu, co jsme museli dělat s rodiči jen kolem chaty, tak mi to stačilo; stejně to nebylo nikde vidět,“ řekl Deníku Tomáš Šimek rozhlížející se po rodinném bydlení na Milovicku. „Než pobíhat za sekačkou, budu se raději věnovat rozvíjení talentu dětí,“ má jasno, co je důležitější.

Nejvyhledávanější lokality s paneláky:

- Benešov

- Beroun

- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

- Čelákovice

- Kladno

- Lysá nad Labem

- Mělník

- Milovice

- Neratovice

- Nymburk

- Poděbrady

- Říčany

- Slaný



Zdroj: Bezrealitky.cz