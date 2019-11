Rakovina je asi největším strašákem, pokud se Středočeši baví o zdravotních obtížích. Podobně jako v jiných regionech se lidé obávají, že je zabije nádor. Nicméně - ve skutečnosti s mnohem vyšší pravděpodobností nakonec podlehnou onemocnění srdce.

Platí to celorepublikově a dlouhodobě: na nemoci oběhové soustavy umírá téměř třetina Čechů (32 procent). Ukazují to údaje Českého statického úřadu, podle nichž se v tomto směru situace během posledních deseti let nezměnila. V důsledku zhoubného nádoru pak umírá čtvrtina Čechů (25 procent), přičemž převážně jde o pacienty vyššího věku.