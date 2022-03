Severně od metropole sněžení a nehody s ním související komplikovaly jízdu také na dalších významných silnicích – včetně alternativní severojižní trasy I/9 či okolí Velvar; vlastně celé spojnice I/16 mezi Slaným a Mělníkem. Na na Mělnicku také policie prostřednictvím Centra dopravních informací operačního odboru policejního prezidia varovala například také před ledovkou a kolonou v místě nehody nákladního auta u Nelahozevsi, přesněji mezi lokalitami Hleďsebe a Uhy na pomezí Mělnicka a Kladenska, či před ledovkou, nehodami a silným provozem v Kralupech nad Vltavou a okolí.

Komplikacím v důsledku sněžení, bouraček a zácpy však neunikly ani další středočeské oblasti – včetně dálnic D6 a D5. Na Rakovnicku zůstalo špatně průjezdné třeba okolí Krušovic; dobře však na tom byli řidiči, kteří mohli jízdu odložit, třeba i v okolí Kladna…

V našem kraji evidujeme zvýšený počet dopravních nehod (od šesté hodiny ranní 23 nehod). Některé se neobešly bez zranění. Nejvíce výjezdů máme na Kladensku a Mělnicku. Prosíme, jezděte opatrně.@ZZS_SCK, @PolicieCZ — HZS ScK (@HZS_ScK) March 4, 2022

Policie od ranních hodin zaznamenávala výrazně zvýšený počet nehod. Typické byly ťukance poté, co řidiči nedobrzdili, auta v příkopu či nárazy do svodidel nebo do plotů. Většinou tyto havárie odnesly jen plechy a lidé zůstali bez újmy, avšak málo bohužel nebylo ani nehod, které si vyžádaly zásah záchranářů pomáhajících zraněným.

Komplikace v dopravě spojené se sněžením také citelně poznamenaly provoz autobusů. Autobusy nabíraly zpoždění, nebo i vynechávaly některé zastávky. Kvůli nesjízdné silnici se dokonce zcela zastavil i provoz autobusových linek číslo 107, 147 a 169 přímo v Praze; jezdí v oblastech Suchdola, Podbaby, Dejvic a Kobylis.