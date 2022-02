Cenný kov odhalila obleva

Nálezce není detektorář ani jinak zaměřený hledač stop minulosti: blyštivých plíšků, z nichž některé ležely přímo na povrchu a obleva z nich smyla hlínu, si v lokalitě zvané Černý důl všiml, když se do údolí Košáteckého potoka vydal venčit psa. Zatelefonoval do Muzea Mladoboleslavska – a nález přijel odborně vyzvednout jeho archeolog Filip Krásný…

Unikátní poklad v lese na Mladoboleslavsku: kupec zakopal mince za 30leté války

Tak se začala psát novodobá historie 10 zlatých dukátů a 92 stříbrných tolarů ze 16. a počátku 17. století, jež ve své době představovaly slušné jmění. Ostatně i dnes: odhadní cena jednotlivých kousků se pohybuje od tří tisíc korun do 85 tisíc; součet o sedm tisíc převyšuje milion. Historickou hodnotu nálezu jako celku lze však považovat za vyšší a vyčíslit na trojnásobek ceny tržní. Odborně očištěné mince (ty zlaté za pomoci ultrazvuku, stříbrné osvěžil slabý roztok kyseliny citronové) muzeum, které sídlí na mladoboleslavském hradě, poprvé představí v sobotu 5. března hodinu před polednem. Poklad, který je historicky největším nálezem svého druhu na Mladoboleslavsku, bude zatím z bezpečnostních důvodů k vidění pouze jediný den.

Mince z období od počátku druhé poloviny 16. století (zhruba kolem roku 1550) do roku 1625, které pocházejí z různých koutů Evropy od Itálie po Nizozemí, včetně českých ražeb z Prahy, Kutné Hory a Jáchymova, kdosi ukryl v blízkosti dnes již zaniklé cesty nejspíš v roce 1625 nebo krátce poté. Jestliže šlo o mince výhradně vyšších hodnot, z nichž některé asi ani nebyly v oběhu, lze odhadovat, že zřejmě šlo o zámožného kupce, zvyklého obchodovat s většími objemy zboží. Za jakých okolností peníze v neklidné době schovával, se už nedozvíme – lze ale vytušit, proč si je nevyzvedl: chvíle, kdy by to mohl bezpečně udělat, se nejspíš nedožil. Mělce ukrytý poklad tak osiřel. Na denní světlo se po čtyřech staletích dostal vlivem eroze – a také působením kořenů dnes již dávno zetlelého stromu, do nichž byl džbánek podle všeho původně schovaný (a jejichž tlakem nakonec popraskal).

Desetina hodnoty vyčíslené znalcem

Mladoboleslavské muzeum nález ukáže první sobotu v březnu – již o posledním únorovém pondělku ale budou středočeští zastupitelé rozhodovat o odměně pro nálezce. U archeologických objevů je podle právních předpisů možné vyplatit až deset procent kulturně historické hodnoty, určené na základě odborného posudku (či v případě drahých kovů až do hodnoty tohoto materiálu). Na základě posudku numismatika Národního muzea Jiřího Militkého, který je rovněž archeologem, navrhuje krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) středočeským zastupitelům, aby rozhodli, že objeviteli pokladu bude vyplaceno nálezné ve výši 302 tisíce korun.