Bude nadále pokračovat šťourání dětí v nose odběrovou tyčinkou? Tak znělo téma hodně ve čtvrtek 15. dubna probírané - především tedy dospělými - v souvislosti s druhým kolem koronavirového testování ve školách a školkách. Z různých stran totiž sílí tlak na to, aby antigenní testy s odběrovou tyčinkou byly nahrazeny cucacími vzorky s následným vyhodnocením v laboratoři metodou PCR.

Výsledky testování žáků a zaměstnanců škol v pondělí 12. dubna 2021. | Foto: Krajský úřad Středočeského kraje

Někde už se to stává skutečností. Ve středních Čechách zřejmě nejviditelněji v Kladně, kde tamější radní rozhodli, že vyčlení bezmála milion korun na to, aby si po dva týdny mohly tento postup vyzkoušet všechny děti. Město počítá s tím, že pak by rodiče dostali na vybranou: buď zaplatí 150 Kč jednou týdně za tento test, nebo se jejich dítě vrátí k antigennímu testování s výtěrem nosu vždy v pondělí a ve čtvrtek.