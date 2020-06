Nejvážnější nebezpečí v souvislosti s přívaly srážek, jaké přinášely uplynulé dny, už podle meteorologů pominulo, vyhráno však zatím není. Alespoň v některých regionech na východě a severovýchodě Středočeského kraje. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že oblast nízkého tlaku vzduchu nad Polskem a východní Evropou, která ovlivňuje počasí ú nás, může přinést další přívaly srážek i povodně.

Mrlina kolem desáté dopoledne v Křinci. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm za šest hodin nebo nad 60 mm během 24 hodin by mohl postihnout některé oblasti na Čáslavsku – a to od doby před sobotním polednem do nedělního poledne. S možným rozvodněním některých toků na úrovni druhého stupně povodňové aktivity však je třeba počítat nejen na Čáslavsku, ale také na Mladoboleslavsku a Mnichovohradišťsku – a tato výstraha na úrovni vysokého stupně nebezpečí platí až do odvolání.