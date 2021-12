Aby tyto děti nedostaly cejch socek, což by spíše než k soucitu mohlo vést k nemilosrdnému posměchu spolužáků, jejichž rodiče za obědy platí, je to navíc zařízeno tak, aby o této podpoře okolí nevědělo. Stejně by to však často nebylo velké překvapení: jedná se o děti, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházejí v hmotné nouzi. V tomto směru spolupracují i úřady práce.

Do projektu Obědy do škol, který zastřešuje ministerstvo práce a sociálních věcí, se Středočeský kraj zapojuje už čtvrtým rokem. Jeho cílem je zajistit dětem ve věku od tří do 15 let, které to potřebují, školní stravování: dětem ve školce běžná jídla v rámci celodenního režimu a školákům oběd. Děti tak nejenom netrpí hladem, ale také nejsou vyřazeny z kolektivu ve chvíli, kdy jejich spolužáci usednou ke stolu – a ony by nemohly, protože jim rodiče stravování neuhradili. V rámci kraje se k tomuto projektu přihlásilo 190 škol a školek plus 14 jídelen, které navštěvují děti z více škol. Aktuálně eviduje kraj nejvíce zapojených škol na Kladensku, naopak nejméně je projekt rozšířen v nejbližším okolí Prahy. Výrazně se od sebe liší i jednotlivé přihlášené školy. Někde poskytují bezplatné stravování desítkám dětí, jinde jde o jednotlivce.

Slevy poskytované na Senior Pasy budou pro Středočechy pokračovat

„Je smutné, že se v dnešní době v České republice dozvídáte o dětech, které nemohou chodit do školní jídelny a tím pádem obvykle ani do družiny, protože rodiče nemají na zaplacení oběda, nebo ho prostě platit nechtějí. Takové děti nemají energii, bývají často nemocné, a navíc jsou vyloučené z kolektivu, což se promítá do jejich dalšího vývoje,“ konstatovala hejtmanka Petra Pecková (STAN). Ocenila v té souvislosti roli kraje jako koordinátora, který těmto dětem může pomoci k lepšímu životu. Jestliže hovoří o koordinační roli, znamená to, že kraj obědy neplatí. Jeho úloha je administrativní: peníze získané přímo pro tento účel od Evropské unie a státu (letos je to 6,8 milionu korun) přeposílá konkrétním školám a jídelnám; také řeší jejich přihlášky do programu.

Právě to bude aktuální v příštích měsících, plyne ze slov projektové a finanční manažerky Michaely Richtrové z odboru řízení dotačních projektů krajského úřadu. „Pokud má škola zájem se do projektu zapojit, stačí, když se nám ozve; společně vyřídíme všechno potřebné. Bohužel kvůli projektovým pravidlům není možné připojit se kdykoliv během školního roku, ale vždy pouze do března na další školní rok; případně do poloviny října na druhé pololetí,“ upřesnila. Pokud by se o podrobnostech programu chtěli informovat rodiče, mohou se více dozvědět nejen ve škole, ale také na krajském úřadu nebo na úřadu práce. Spolupráce konkrétní školy je pak ale rozhodující – a ne úplně všude se chtějí pustit do činnosti, kterou vnímají jako papírování navíc.

Vedle programu Obědy do škol existuje možnost získat bezplatnou stravu také v rámci projektu Obědy pro děti.