Monínec při pomezí okresů Příbram a Benešov, patřící pod město Sedlec-Prčice (mezi milovníky aktivního pohybu proslaveného také jako cíl tradičního a stále populárního dálkového pochodu), je někdy označován jako „horské středisko mimo hory“. Vyhovuje jak příznivcům sáňkování a bobování, tak i sjezdového lyžování a snowboardingu.

Vedle vleků nechybí ani lanovka – o níž se před týdnem hovořilo kvůli technické závadě, kdy dokonce přijeli hasiči připravení zachraňovat pasažéry, avšak jejich zásah nebyl potřebný a místní obsluha si poradila sama.

K dispozici jsou i dvě lyžařské školy. Populární je zde také třeba večerní lyžování. Denní skipas stojí 735 Kč, pro dítě či seniora 550 Kč – se slevami při nákupu na e-shopu; k mání jsou však i tarify už od dvou hodin, stejně jako rodinné tarify pro různé kombinace počtu dospělých a dětí. Návštěvníky zvyklé jezdit za lyžováním do českých hor na Monínci potěší už příjezd: k dispozici je zde dostatek parkovacích míst, což jinde rozhodně nemusí být samozřejmostí.

V Choutouni bez sáňkování

Pohodlným parkováním zdarma a provozem hlavních vleků až do 21. hodiny se může pochlubit areál Chotouň nedaleko Jílového u Prahy na Praze-západ. Nechybí zde areál pro malé lyžaře s vlekem pro děti a nově je k dispozici i 50metrový pohyblivý pás pro ty nejmenší. Vedle dalších očekávaných služeb, jež lze označit slovy od občerstvení po toaletu, jsou zde k dispozici i škola lyžování a snowboardingu, půjčovna lyží a snowboardů i servis.

Plná cena skipasu vychází na 430 Kč za pět hodin, zlevněná (jež se zde vztahuje na děti do 140 cm, seniory od 65 let a lidi s průkazem pro postižené) na 380 Kč; zájemci si však mohou zaplatit lyžování už od hodiny. Zvolit také mohou úhradu nikoli podle času, ale za počet jízd, kdy jsou jízdenky odstupňované od pěti do třiceti sjezdů. Připravit si je ještě třeba vratnou zálohu na čipovou kartu pro každou osobu, bez níž se turniketem nedá projít. A je nutné mít u sebe hotovost: platit kartou možné není (což se pochopitelně vztahuje i na NFC platby pomocí telefonu, hodinek nebo třeba prstýnku).

Je třeba také pamatovat na to, že sáňkování a bobování je zde zakázané.

Lyžování v Ladově kraji

Poněkud rušněji navzdory tomu, že tohle místo je vhodné spíš jen pro méně náročné lyžaře a rodiny s dětmi, může být o volných dnech v lyžařské aréně Šibeniční vrch v Mnichovicích na Praze-východ, kde také hlásí stále výborné podmínky. Alespoň to platí právě pro lyžaře, jimž v uměle zasněžované oblasti slouží vlek Bobeš a dětské lano Mikeš. Ano, v Ladově kraji se hlásí k ladovské tradici i takovýmto pojmenováním. Pašík u sjezdovky pro bobování, jež spoléhá na přírodní sníh, je nyní mimo provoz. Vyznavačům zimních sportů zde mohou nabídnout lyžařskou školu i občerstvení.

Pro jednotlivé dny v týdnu se zde liší nejen provozní doba, ale i ceny za používání vleků. Například celodenní jízdné pro sobotu (10–21 hodin) i pro neděli (10–17 hodin) přijde na 400 Kč, v pondělí (15–19 hodin) to bude 300 Kč; je však možné vybrat si i kratší časové úseky již od dvou hodin či jednotlivou jízdu na pomě Bobeš, jež stojí 50 Kč. Ani zde nepřijímají platební karty, přičemž webové stránky areálu upozorňují, že nejbližší bankomat je na náměstí. Zaparkovat může přímo u areálu stovka aut, bez problémů však lze cestovat i veřejnou dopravou.