Autobus jede po stejné trase i ve stejných časech, ale pod úplně jiným číslem než dřív. Tato novinka mohla ve čtvrtek překvapit cestující v části benešovského okresu. Apríl? Nikoli: trvalá změna. Na pěti linkách na Neveklovsku jezdí od dubna autobusy s číselným označením se sedmičkou na začátku, když ještě v březnu tam vozily čtyřku. Zčásti se to projeví také na Praze-západ či na hranici s příbramským okresem v oblasti Sedlčanska.

Autobusová doprava. | Foto: PID

Co to znamená a co z toho plyne? Vlastně nic zásadního; opravdu se jedná jen o přečíslování. Nejde tedy, jak Deník zaznamenal v obavách některých cestujících, o krok, který by snad měl nějak souviset s překreslováním mapy tarifních pásem kvůli chystanému zvýšení cen, jež by přinutilo cestující sáhnout hlouběji do kapsy ještě před ohlášeným plošným zdražením tarifů Pražské integrované dopravy (prozatím ohlašovaným od července).