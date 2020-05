Na Monínci začíná letní provoz, zábavy tam bude dost i v teple

/FOTOGALERIE/ Areál na Monínci znají dobře především lyžaři. Ti z Benešovska to na tamní opravdové sjezdovky tam mají téměř doslova co by kamenem dohodil. Už v pátek 8. května tam ale zahajují letní sezonu. „Nejdříve se otevře Aktivity park a poté postupně další služby. S plným provozem se počítá od pondělí 25. května,“ potvrdil mluvčí Areálu Monínec Radek Polák.

Lanový park na Monínci. | Foto: Areál Monínec, Toulava