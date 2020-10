Budoucí radní Středočeského kraje svoji novou pozici spíš jen tuší, ale zatím ji nemají potvrzenou. Vyplývá to z informací, které Deníku v neděli i v pondělí podali zástupci týmu vyjednávajícího složení nové koalice. Shodli se na uskupení všech úspěšných kromě ANO: tedy na celku zahrnujícím STAN, ODS, Piráty a Spojence pro Středočeský kraj (kam patří TOP 09, Hlas a Strana zelených), opírajícím se o pohodlnou většinu 50 hlasů v 65členném krajském zastupitelstvu. Nominaci na hejtmanku má podle společné dohody získat starostka Mnichovic na Praze-východ Petra Pecková, jež stála v čele kandidátky STAN.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Vyjednávací tým, kde kromě Peckové byli zastoupení Martin Kupka (ODS), Jiří Snížek (Piráti) a Jan Jakob (TOP 09) v neděli dospěl k předběžné ústní dohodě i o tom, kdo by měl být vyslán do rady kraje, výborů zastupitelstva i komisí rady. Tyhle informace však zatím zůstávají neveřejné – ať už jde o personální obsazení, nebo i počet radních. „Ještě to bude chvíli trvat,“ sdělila v pondělí Deníku Pecková. Zopakovala informace z neděle, že podrobnosti včetně konkrétních jmen budou zveřejněny až po schválení všemi partnery. Tedy poté, co budou detaily sjednané dohody odsouhlaseny v zastupitelských výborech v novém složení i stranickými orgány (čili v rámci jednání krajských výborů či obdobných orgánů; třeba v případě ODS se jedná o regionální radu).