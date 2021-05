Vichr poškozující stromy, v souvislosti s jehož řáděním vydal výstrahu Český hydrometeorologický ústav, potrápil ve středu odpoledne i řidiče na dálnicích v okolí Prahy. Hlášení o spadlém stromu překážejícím provozu a představujícím ohrožení přišlo z Prahy-východ i z Prahy-západ. Spadlé stromy totiž zasahovaly do profilu dálnice na D10 i na D4.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Hůř to dopadlo na jižním směru; na D4 u Jíloviště. Tam se strom svalil na dálničním kilometru 10,1 do jízdního pásu pro směr od Prahy na Příbramsku. I když zůstával možný průjezd se zvýšenou opatrností, v půl šesté provoz ještě více zkomplikovala nehoda: do tohoto stromu narazilo osobní auto. I nadále však zůstalo místo průjezdné; vytvořila se však kolona, jež se posouvala vpřed velmi pomalu. Poměrně rychle se však podařilo zajistit asistenci i přítomnost policie – a záhy se místem projíždělo plynule.