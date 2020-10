Zdroj: archiv Ivety OdvárkovéIveta Odvárková, recepční, Nymburk

Zapomínají, že jsou voleni lidmi, kteří do nich vložili vidinu lepších zítřků. Měla by se zlepšit důvěra politiků. Příliš se o politiku nezajímám, ale obecně mám ze současného vedení kraje pocit papalášství.

Zdroj: archiv Jany TeklovéJana Teklová, podnikatelka, Čáslav

Byla bych ráda, kdyby se politici více angažovali v podpoře menších nemocnic a také více pomáhali začínajícím podnikatelům. Pod tím myslím právní pomoc, bezúročné finanční půjčky, daňovou pomoc, školení pro podnikatele a další. Také bych chtěla zdůraznit, že by prospěla změna přerozdělování daní ve prospěch menších obcí.

Zdroj: archiv Hany MorovéHana Morová, redaktorka Kolínského zpravodaje, Kolín

Tak jako v každé jiné práci, i v politice by měli lidé pracovat především profesionálně. Tedy oprostit se například od osobních nesympatií a záští a pracovat profesionálně a nezaujatě. Také bych si přála, aby voliči při volbách nevěřili jen slibům, neposlouchali média a zaručeně „informované“ sousedy. Ale aby se dívali kolem sebe a viděli, kdo skutečně pracuje, chodí mezi lidi a kdo naopak jen slibuje.

Zdroj: archiv Soni ČesákovéSoňa Česáková, pěstounka, Vráž

Určitě by se měla zlepšit doprava mezi Berounem a Prahou. Mělo by dojít k propojení mezi jednotlivými obcemi pro lidi, kteří nemají auto, měla by se zlepšit také návaznost autobusů. Problém je však i ve zdravotnictví. V současné době v Berouně jen těžko seženete zubního lékaře.

Zdroj: archiv Jarmily ŠtolcovéJarmila Štolcová, majitelka Jezdeckého klubu Spongilit Hředle a bývalá mluvčí potravinářské komory, Hředle

Nač politici stále zapomínají? Zejména na to, že by měli dát mladším generacím dobrý vzor, což znamená být člověkem s vysokým morálním a etickým kreditem. Ve Středočeském kraji bych uvítala v nadcházejících letech zlepšení stavu silnic a lepší ochranu obcí a obyvatel v nich před naddimenzovanými podnikatelskými projekty, které nejen zastavují ve velkém zemědělskou půdu, ale často převrátí životy do té doby klidných obcí naruby.

Zdroj: archiv Jany Puklové HavelkovéJana Puklová Havelková, zdravotní sestra a předsedkyně dobročinného spolku Radost Příbramáčkům, Bohutín

Nevím, co by se mělo zlepšit ve Středočeském kraji. Tím, že bydlím na Příbramsku, tak se zaměřuji na to, co mi chybí zde. Z mého pohledu se Příbram strašně zlepšila a nepřestává. Hodně se zapracovalo na zvýšení počtu dětských hřišť a jejich opravě, je určitě veliká škoda v jakém stavu je náš bazén, s dětmi dojíždíme do jiných okolních měst. Za mě je například škoda, že tu není více hřišť (např. parkurové) pro větší děti. To by náš syn ocenil. Hodně jezdím autem a stav silnic také není úplně ideální. Navýšila bych také počet domovů pro seniory či domovů se spec. službami. Starých lidi je mnoho a často jsou sami a bez potřebné péče či pomoci.

Zdroj: archiv Veroniky TepléVeronika Teplá, herečka a výtvarnice, Postupice

Myslím, že politici stále zapomínají na sociálně slabší skupiny a to zejména na matky samoživitelky, které často žijí na pokraji bídy, přesto, že vykonávají mnohdy i více zaměstnání, aby zaplatily nájem a základní potřeby svých dětí. Otce většinou k zodpovědnosti nic nenutí. Soudy jsou zdlouhavé a často určí otcům nepatrné alimenty. Naši politici by měli urychleně provést radikální změny v pomoci sociálně slabším. A co se týče konkrétně Středočeského kraje, myslím si, že silnice jsou zde v dezolátním stavu. V podstatě se zde jezdí po tankodromu.

Zdroj: archiv Janety BenešovéJaneta Benešová, ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav, Praha

Politici zapomínají na významnou pozici kultury a kulturnosti obyvatel. Dále na vzdělání, ať se týká školství, nebo jeho další formu v podobě vzdělanosti, jakéhosi minimálního přehledu v oblasti divadla, literatury, architektury, malířství, sochařství, hudby. To vše je pro člověka velice důležité. Zlepšit by se měla koordinovanost akcí, zejména pak u významných výročí.

Zdroj: archiv Zdeňky OrtovéZdeňka Ortová, knihovnice a aforistka, Velvary

Přivítala bych mnohem větší razanci v zájmu o zdravotnictví, aby se ve městech nezavíraly ordinace praktických lékařů, zubní ordinace, dětské ambulance a podobně. Zasadit se o to, aby náš kraj lákal lékaře a připravil jim takové podmínky pro otevření ordinací, kterým by nešlo odolat. Lékařům se sem zkrátka nechce. Vzpomínám na situaci u nás ve Velvarech před pár lety, kdy ze zdravotních důvodů musela svoji ordinaci zavřít dětská lékařka. Tato ordinace je dodnes prázdná a funguje u nás již jen jedna dětská lékařka. Ten stav začíná být alarmující, je to časovaná bomba.

Zdroj: archiv Jany VlasákovéJana Vlasáková, vedoucí muzea, Trhový Štěpánov

Politici by měli především více myslet na ostatní lidi a méně na sebe. Rozhodně by se měli zabývat zvýšením úrovně zdravotnických služeb, či podporou firem, které zajistí zaměstnanost občanů v regionu. Byla bych ráda, kdyby se napravila situace v našem muzeu, ve kterém nám město Trhový Štěpánov do konce roku pozastavilo financování a konání všech akcí.