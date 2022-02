Někdo, patrně zámožnější obchodník, si je narychlo zakopal do země v blízkosti tehdejší cesty nejspíš proto, aby svůj majetek ochránil v neklidných dobách třicetileté války.

O tom, co se stalo pak, můžeme jen spekulovat. Jisté je, je na poklad, který představoval slušné jmění zhruba odpovídající dvouleté mzdě kvalifikovaného a zručného řemeslníka, nezapomněl. Patrně se bezpečnějších dob, v nichž se plánoval pro peníze vrátit, nedožil on sám ani nikdo z jeho blízkých, kteří o nich mohli také vědět. Spíš však toto tajemství nikdo další kromě majitele neznal.

Přijměte pozvání na mimořádnou událost - v sobotu 5. března uvidíte poklad jako z pohádky!



Muzeum Mladoboleslavska.#poklad #třicetiletáválka pic.twitter.com/RiYrOrbYGk — Středočeský kraj (@StredoceskyK) February 17, 2022

Poklad pak zůstal na místě až do loňského jara, kdy jej v blíže neupřesněném lese na Mladoboleslavsku objevil místní občan. Podle slov muzejního archeologa Filipa Krásného se nálezce zachoval přímo ukázkově: když poznal, co má před sebou, poklad dál nezkoumal: místo zabezpečil a nález ohlásil muzeu. Tím archeologům umožnil nález odborně vyzvednout se zmapováním všech okolností. Zbytky textilie například prozradily, že mince byly původně do džbánku vloženy v plátěném sáčku.

Archeologové odhadují, že mělce zakopaný džbánek ukrytý v prudké stráni nedaleko dnes již zaniklé cesty, možná schovaný pod kořeny dnes již dávno zetlelého stromu, někdo ukryl nejspíš v roce 1626. To, že mince patřily právě obchodníkovi, zásobujícího své odběratele ve velkém, odhadují archeologové podle složení pokladu: neobsahuje drobné, ale jen mince nejvyšších hodnot, využívané v rámci větších transakcí. Něco také může napovědět stav některých tolarů: jsou zachovalé tak dokonale, že lze předpokládat, že vůbec nebyly v oběhu.

Vedle 10 zlatých dukátů obsahoval džbánek 92 stříbrných tolarů, upřesnil archeolog Krásný. „Zajímavý je také pestrý původ mincí. „Zjištěny byly nejen ražby české, ale i holandské, italské, uherské, rakouské, mince z německých zemí, mince arcibiskupství Salzburg, Trevír a mnohé další,“ upozornil. Taková pestrost v raném novověku nebyla v obchodnickém prostředí nic výjimečného; stejně jako schopnost bezproblémového přepočítávání různých hodnot a mincovních systémů.