V komunikaci s médii a veřejností zastupuje Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, která je v rámci republiky třetí největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou.

„S médii jsem se za celou svou profesní kariéru seznámila snad ve všech možných podobách, asi je to vztah na celý život,“ uvedla bývalá misska a modelka a Lenertová, jež se v oboru PR a komunikace může pochlubit dlouholetými zkušenostmi.

Vrací se však i začátku své mediální kariéry, již odstartovala jako moderátorka sportovních a posléze televizních novin. „Díky TV Nova jsem si u lidí získala důvěru; to je můj bonus,“ pochlubila se působením v letech 1997 – 2002). To, že nakonec z televize ze dne na den zmizela a odletěla do Ameriky, s odstupem zhodnotila jako správné rozhodnutí, které jí umožnilo posunout se dál.

Oceňuje však i rok 2018 strávený na středočeském hejtmanství. Označuje to za zdroj cenných zkušeností na pozici tiskové mluvčí. Odešla prý kvůli časové náročnosti práce, neslučující se s tím, jak moc ji potřebovali její dva synové.

Následně se nakrátko vrátila před kamery ve studiu: působila jako moderátorka TV Praha, ale třeba také působila v oblasti marketingu, když pracovala pro firmu vyrábějící doplňky stravy. V minulosti se stala známou i jako zpěvačka, moderátorka společenských akcí – avšak věnovala se rovněž natáčení reklamy, ale i charitě.