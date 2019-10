Milovníci ptáků vyrazí na ranní procházku

Poměrně zbytečná může být otázka pro ornitology, co plánují na sobotu. Co by – první říjnový víkend přece již tradičně patří Festivalu ptactva! A v jeho rámci ornitologové zvou malé i velké milovníky opeřenců na procházky podzimní přírodou, spojené s pozorováním migrujících ptáků při podzimním tahu (a někde i s vyhlížením ledňáčka) i dalším doprovodným programem; často rovněž s ukázkou odchytu a kroužkování.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vít Černý