Oslavy státní svátku odvolali již třeba v Nymburce, Týnci nad Sázavou, Kolíně či v Berouně. „Termín je odložen, zatím předběžně počítáme někdy s polovinou listopadu. Ale termín a místo i charakter akce bude záviset na aktuálních opatřeních,“ sdělila mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Také ve Slaném připomínku vzniku samostatného Československa odkládají. „Až to situace dovolí, uděláme menší pietní akci,“ uvedl starosta Martin Hrabánek (ODS) a dodal, že pokud jsou v platnosti vládní nařízení, měla by platit pro všechny – včetně Pražského hradu. „Pokud jdeme cestou, kdy je kvůli horšící epidemiologické situaci omezený kontakt mezi lidmi, tak by všichni lidé odložení udílení státních vyznamenání pochopili. Měli bychom, pokud chceme po občanech, aby dodržovali vládní opatření, jít všichni příkladem a chovat zodpovědně,“ dodal starosta města Slaný.

V Hořovicích v rámci svátku pouze položí věnec. „Žádné větší oslavy dělat nebudeme,“ potvrdil starosta Jiří Peřina (ČSSD). Ani ten nesouhlasí s možným konáním ceremoniálu na Pražském hradě. „Kdybych byl panem prezidentem, nedělal bych to. Udělal bych nějaký velmi skromný pietní akt. Snažíme se tu všichni zabránit dalšímu šíření,“ dodal Peřina.

Předávání vyznamenání se má na Pražském hradě uskutečnit již příští středu. Navzdory pandemii i kritice ze strany politiků i veřejnosti. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ale na svém twitterovém účtu záměr obhajuje. Uvedl, že zrušení připomínky by bylo neuctivé k předkům, kteří za 28. říjen bojovali a umírali. „Nesmíme rezignovat na hodnoty naší civilizace, mezi které úcta k obětem boje za svobodu patří. Boj s pandemií má i duchovní rozměr. Pokud ustoupíme nenávisti, propadneme se do temnoty,“ napsal prezidentův mluvčí na sociální síti.

Podle Deníkem oslovených starostů napříč politickým spektrem ale není odložení oslav projevem neúcty vůči historii. S tím souhlasí i uznávaný vojenský historik a v současné době také ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. „Za sebe mohu říci, že vzhledem k tomu, jak se epidemiologická situace zhoršuje, bych, kdybych měl tu možnost, apeloval na pana prezidenta, aby fyzické předávání ocenění přeložil na jiný termín. V současné době to totiž není o hrdinství, ale o ochraně lidských životů,“ řekl Stehlík.