Dosud mělo své tiskové mluvčí nejen krajské policejní ředitelství, ale i jednotlivé okresy. Tedy přesněji – třináct územního oborů. Ty nicméně okresům prakticky odpovídají; výjimkou je nejbližší okolí metropole, kdy se dva okresy dělí na trojici územních odborů. Ne úplně všechna místa byla aktuálně obsazena a uplatňovaly se i záskoky od sousedů, nicméně tabulkově „oddělení tisku a prevence“ existovala všude.

Tenhle model už je ale minulostí. „Okresní“ mluvčí, zajišťující pro média prezentaci činnosti policie v územních odborech, mají být napříště v kraji jen čtyři – a pokrývat větší oblasti. Regionálně mají působit preventistky.

Diskutovaný nový model práce už je skutečností, potvrdila v pátek 20. září Deníku policejní mluvčí z Mladé Boleslavi Lucie Nováková. „Nyní mám na starosti i Mělnicko a Prahu-venkov: Východ,“ konstatovala.

To, že jsou nyní jejím výhradním úkolem preventivní aktivity, řekla Deníku její bývalá kolegyně Eva Hašlová působící v Brandýse nad Labem. Tedy právě v územním oboru pro Prahu-venkov: Východ. „Je to nová výzva,“ uvedla s tím, že se na novou práci těší. Hlavně na to, že snad bude moci přispět k tomu, aby bylo spácháno méně trestných činů, o nichž pak policejní mluvčí informují.