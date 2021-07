Citelné zvýšení nákladů na cestování pocítí od srpna Středočeši, kteří dojíždějí do Prahy. Vedle zdražení jízdného podle tarifů Pražské integrované dopravy i Středočeské integrované dopravy, což přinese i dražší jednotlivé jízdenky na městskou hromadnou dopravu v metropoli, hlavní město zvýší také ceny za využívání parkovišť typu P+R. Tedy těch, kam lze přijet autem a přestoupit na městskou hromadnou dopravu, jejíž uživatelé nemusí řešit problém s parkováním.

Záchytné parkoviště P+R. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Týká se to alespoň větší části z nich; některá záchytná parkoviště bez obsluhy (tedy takzvaně nehlídaná) budou řidiči moci využívat zdarma, pokud doba stání jejich auta nepřesáhne 12 hodin. Dá se také očekávat, že do budoucna opět zesílí zaklínadlo „parkujících Středočechů“ při tlaku na rozšiřování zón placeného stání i do oblastí dál od centra hlavního města, což vede k vybírání ročních poplatků od řidičů bydlících v Praze.