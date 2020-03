Jak dopadl příběh vaší kamarádky, který vás motivoval k Náboru hrdinů do registru dárců kostní dřeně?

Když byla moje kamarádka Janča čtvrt roku po porodu, diagnostikovali jí Hodgkinův lymfom, což je typ rakoviny lymfatického systému. Rozhodně to je diagnóza, kterou nechcete slyšet nikdy, natož pár měsíců po svatbě a když máte doma malé miminko. Jen těžko si to asi dovedeme představit. Štěstí v neštěstí bylo, že je tento druh rakoviny opravdu dobře léčitelný a Jáňa to všechno zvládala naprosto obdivuhodně. Jenže pár měsíců po ukončení léčby přišla další rána, když jí diagnostikovali akutní leukémii, kterou způsobila předchozí léčba silnými chemoterapiemi. Hned na začátku jí lékaři sdělili, že je nezbytná transplantace kostní dřeně. Tehdy vznikla první myšlenka nábor uspořádat, abychom pro ni případně našli dárce. Nemohli jsme jen čekat, co bude, protože jsme o ni měli strach. Nevěděli jsme tehdy, zda bude potřeba se obrátit na registr dárců kostní dřeně, nebo bude vhodnou dárkyní některá z jejích sester, což naštěstí byla.

Proč je důležité, aby bylo v registru co nejvíce dárců?

Každý čtvrtý nemocný svého zachránce nenajde, přestože je jeho jedinou nadějí na život. Při hledání vhodného dárce se posuzují takzvané HLA znaky, kterých je ohromné množství unikátních kombinací. Třeba rodiče téměř jistě nebudou vhodnými dárci pro své dítě, větší naděje je už mezi sourozenci, kteří se zpravidla testují na shodu jako první. Pokud to nevyjde, lékaři se obracejí na registr. Je důležité, aby se mezi dárci našel někdo, kdo vám geneticky sedne. A to víc, než vaše vlastní maminka nebo tatínek. V Německu je zapsaný přibližně každý dvacátý ze sta. U nás je to jen jeden ze sta. A to se snažíme zlepšit. Přála bych si, aby lidé nemuseli mít strach z toho, že dárce nenajdou. Aby jich bylo v registru dost na to, že tyto případy budou naprosto výjimečné.

Jaký byl úplně první nábor?

Nábor v kosmonoském Café Hruška byl úžasný, všichni jsme byli v euforii. Zapsali jsme 138 nových dárců, což je pro nás obrovský úspěch. Statisticky jsme tím pomohli zachránit jeden lidský život. Bylo nádherné vidět tolik lidí odhodlaných zcela nezištně někomu pomoci tím, že by v případě shody darovali kousek sebe. Všechny je už od té chvíle považuji za hrdiny. Přijeli nás tam podpořit i kluci z kapely Harlej, protože je Janča jejich velká fanynka. Celý nábor provázela příjemná atmosféra, byla jsem tam se svými nejbližšími, kteří se zapisováním pomáhali, včetně Jáni, což byla ta největší odměna. Nábor tím byl zkrátka výjimečný. Ona je náš milovaný důkaz, že to celé má obrovský smysl.

Jste sama zapsaná v registru?

Je to paradox, ale nejsem. Chtěla jsem do registru vstoupit už před lety, ale mám poruchu srážlivosti krve, se kterou se bohužel dárcem stát nemohu. Vím, že toto trápilo mnoho lidí, kteří se mnou před náborem konzultovali své zdravotní obtíže. Důležité je si uvědomit, že pomoci se dá různě. Například darovat krev, přispět se dá i finančně Nadaci pro transplantace kostní dřeně nebo pomoci s šířením osvěty. Třeba tím, že vyvěsíte letáček u sebe v práci nebo informace o náboru sdílíte na Facebooku, pomůžete, aby se informace dostala k někomu, kdo na něj dorazí a bez vás by o něm nevěděl.

Co na vaše aktivity říká manžel?

Manžel se v tom také našel, moc mi pomáhá a na všechny nábory jezdí se mnou. Dokonce vymyslel toho našeho hrdinu, kterého máme na plakátcích. Celou dobu mne podporuje a jsem moc ráda, že projekt Nábor hrdinů vzal za svůj. Nejspíš by to bez jeho přičinění vůbec nešlo realizovat.

Čemu se kromě náborů věnujete?

Jsem účetní a moje práce mě moc baví, proto jsem ráda, že ji můžu dělat při rodičovské dovolené na zkrácený úvazek z domova. Největší péči teď ale věnuji našemu dvouletému synovi. Jako rodina moc rádi jezdíme po výletech a trávíme čas s přáteli, s manželem občas zajdeme na koncert.

Jak nábor probíhá?

Lidé se nemusí připravovat na nic závažného. Mají často strach, že to bolí. Dneska se ale nemusí odebírat ani vzoreček krve. Dostanou dotazník, kde vyplní osobní údaje a zodpoví pár otázek na zdravotní stav. Poté s nimi hovoří zdravotnice z registru, která zhodnotí, jestli je vše v pořádku a zda mohou do registru vstoupit. Dárce pak dostane dvě štětičky, kterými si sám provede stěr z ústní dutiny. Zápis zabere zhruba deset minut času. Takto s námi vstoupilo do registru už přes čtyři sta nových dárců.

Jaký to je pocit, sehnat tolik dárců?

Je to pro nás velká radost. Nábor v Boleslavi jsme dělali jako poděkování za to, že se nám naše Jáňa uzdravuje. Myslím, že když se šíří dobro, tak se k lidem vrátí, proto věříme, že už vše bude v pořádku. Zároveň víme, že spousta nemocných dárce nenajde, takže je hezký pocit vědět, že se registr i díky nám rozrůstá.

Obracejí se na vás lidé s tím, že se chtějí zapsat, ale neví jak a nestíhají vaše akce?

Tu a tam se někdo ozve, ale přála bych si, aby zpětná vazba byla ještě větší. Pokud nestíhají naše akce, dá se zpravidla v určitých termínech zapsat v nemocnici. Jde to pomalu, kolem dárcovství a odběru jsou v lidech zakořeněny různé mýty, bojí se bolesti. Přitom zápis ani případné darování dnes už téměř nebolí.

Jak odběr kostní dřeně probíhá?

Odběr se provádí buď punkční jehlou z lopaty pánevní kosti v narkóze, takže zákrok prospíte. Potom to může krátce trochu bolet, jako naražení. Další způsob odběru je přes krevní separátor, což je téměř bezbolestné. Krev putuje do přístroje separátoru, který si posbírá potřebné krvetvorné buňky a vše ostatní zase vrací tělu zpět. Může to být nepohodlné, člověk musí vydržet zhruba čtyři hodiny ležet, ale lidé se na náborech smějí, že si konečně trošku odpočinou. Čtyři dny před tímto odběrem se musí aplikovat injekce, díky kterým se krvetvorné buňky dostanou do krevního oběhu, kde jich normálně takové množství není. Při tomto procesu mohou mírně pobolívat kosti, ale je to velmi individuální. Člověk po tomto typu odběru normálně funguje, nevyřadí ho to z běžného života, může cítit trošku únavu. Hlavně se samotný odběr neprovádí ihned po vstupu do registru, ale až v momentě, kdy se najde někdo nemocný, kdo má s dárcem největší genetickou shodu pak takovému člověku dáváte šanci na život. Může to přijít brzy, za deset let nebo také nikdy. Ta pravděpodobnost je bohužel zhruba pouze jedno procento.

Máte nějaké novinky?

Aktuálně máme už 1300 zapsaných hrdinů a účast na Klusymfonii - tedy na turné s Tomášem Klusem, kde hledáme nové dárce na jeho koncertech. Poslední zastávka na koncertě bude 11. března v Pardubicích. Nejbližší nábor je 3.3. Praha Vršovice, 18.3. Brno/Masarykova univerzita a 15.4. Ústí nad Labem/UJEP. Budeme na festivalu Krásná louka v Mladé Boleslavi a na festivalu Mezi ploty v pražských Bohnicích.

Co se týče Boleslavska, tak jsme minulý týden měli nábor v Dobrovici, odkud pocházíme a zapsali jsme 20 lidí. Aktuálně připravujeme nábor v Solnici a Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci se Škoda Auto.

Martina Chmelová se narodila 4. října 1991. Pochází z Českolipska, bydlí v Dobrovici nedaleko Mladé Boleslavi. Má malého syna, se kterým je na mateřské dovolené, k tomu pracuje na zkrácený úvazek z domova jako účetní. A svou práci miluje. Pořádá nábory dárců do registru kostní dřeně pod názvem Nábor hrdinů. Velkou oporu má v manželovi. „Jsem ve znamení vah a to mě asi nejlépe vystihuje. Často lpím na detailech, jindy něco dělám na poslední chvíli, stále nestíhám. Vždy ale chci, aby každá moje práce byla odvedena dobře. Nemám ráda křivdu a nespravedlnost. Trápí mě, když se někdo v mém okolí nemá dobře. Pokud to je v mých silách, snažím se pomoci. Miluji dobrou kávu a také dobrou muziku,“ říká Martina Chmelová.