Genius loci

Všechna patra věže jsou propojena schodištěm umístěným při jejím obvodu, třípatrová obytná část, do níž se vstupuje z poslední stanice výtahu, je vestavěna do nového tamburu. Díky umístění do nejvyšší části objektu tak byt kromě genia loci nabídne i zcela ojedinělý výhled.

Zdaleka to ale nejsou jediné změny, které se zde v rámci rekonstrukce odehrály. Pod povrchem se nachází nově vybudovaný rozlehlý prostor, původně zamýšlený jako soukromé relaxační centrum. S věží je propojen podzemní chodbou a denní světlo do něj vstupuje střešními okny. Na ploše 433 metrů čtverečních je zde připraveno místo pro bazén a saunu, squashový kurt a posilovnu, toaletu a bar – to vše propojeno halou. V nejspodnější části centra se pak nachází vinný sklep s valenou klenbou a také studna.

Budova Libeňské vodárenské věže je nabízena ve stavu Shell & Core, tedy připravena pro úpravy a dovybavení novým majitelem.

„Díky tomu bude mít její nový majitel skutečně ojedinělou příležitost vytvořit zcela unikátní obytný prostor s relaxačním centrem, které ale může být využito i komerčně,“ říká Pavla Kalousová, makléřka realitní kanceláře Luxent – Exclusive Properties. Stavba, která přitahuje pozornost zejména svojí naprostou ojedinělostí na trhu, je aktuálně nabízena za částku nepřesahující 100 milionů korun.

Bazén místo krytu

Továrnou na letecké součástky byla kdysi Microna, dominanta Modřan stojící poblíž křižovatky Modřanské a Čs. exilu. Nyní se proměňuje ve Vanguard, 14patrový bytový dům se 150 lofty, jehož nedílnou součástí je nejen spa & wellness zóna s 20metrovým bazénem v místě bývalého protiatomového krytu, ale i cinema room, fitness či venkovní střešní sauna.

A také autovýtah, díky němuž si lidé auto zaparkují přímo u svého loftu. „Myslím, že projekt Vanguard má ambici stát se pražskou ikonou průmyslové budovy revitalizované na unikátní lofty, které jsou vhodné pro práci i bydlení,“ říká Marek Padevět, ředitel rezidenčních projektů PSN, a dodává, že lofty si zde pořizují lidé, kteří chtějí skutečně něco zcela výjimečného a neotřelého.Celý projekt by měl být hotový v závěru léta.

Do finále se blíží i výstavba projektu Parvi Cibulka, vznikajícího přestavbou bývalé továrny Meopta v ulici Naskové v Praze 5 – Košířích. Architektonický návrh domu, nabízejícího 150 bytů loftového typu, pochází z ateliéru architekta Jakub Ciglera. Developerem projektu, jehož kolaudace je plánována na letošní léto, je finský developer YIT, který naproti Parvi již dokončil rezidenci Aalto Cibulka. Oba projekty propojuje společná recepce a soukromý park.