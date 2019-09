Stoupající trend nárůstu počtu středoškoláků, který po předcházejícím delším období vytrvalého poklesu bylo ve středních Čechách možno zaznamenat v posledních třech letech, zřejmě bude pokračovat.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Nasvědčují tomu vysoké počty žáků ve vyšších ročnících základních škol – ostatně v nižších ročnících rovněž – a zdá se, že to bude potvrzovat i nárůst přijatých studentů a učňů, kteří od září nastoupí do prvních ročníků. Přesný souhrn údajů o tom, kolik jich skutečně zahájilo studium, má nicméně být k dispozici až za dva měsíce: na sklonku října. Nejnovější přesná čísla pocházejí z 31. května, kdy po prvním kole přijímacího řízení evidence krajského úřadu zaznamenávala celkem 6418 žáků devátých ročníků středních škol, přijatých ke středoškolskému vzdělávání. Bylo jich o 185 více než loni, což představuje nárůst vyčíslený na tři procenta. Údaje to však ještě nejsou konečné – během června až srpna se počty odevzdaných zápisových lístků ještě zvyšují.