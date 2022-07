„Naše nejstarší dcera byla svého času v klasické školce pořád nemocná. Vydržela tam čtvrt roku. Ve Skřítku strávila velmi šťastný předškolní rok. Všechny naše tři děti, které lesním klubem prošly, mají mnohem lepší kondici než jejich vrstevníci a umí si hrát v lese, což není vůbec samozřejmost,“ popsala Mirka Fojtíková svou zkušenost s Lesním klubem Skřítek, který působí v Milovicích na Nymbursku už od roku 2010.

Potvrzuje tak, že do lesních školek či klubů dávají své děti především rodiče, kterým klasická školka nevyhovuje a navíc mají blízko k přírodě. „Rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě bylo přes den venku. Mají rádi přírodu a chtějí s ní být v kontaktu. Velká část dává přednost kolu před autem,“ přidala své postřehy ředitelka Lesní mateřské školy Kulíšek z Kralup nad Vltavou na Mělnicku Blanka Dymáčková.

Dále rodiče podle ředitelky chtějí malou skupinu dětí s možnosti individuálního přístupu k dětem i sobě a chtějí být škole partnery ve výchově dětí. Spolupodílí se tak na slavnostech či třeba donášce vody.

Podobně to vidí i ředitelka lesní mateřské školy Jeden strom Alena Laláková. „Mezi naši klientelu patří rodiče, pro které je důležité, aby děti trávily hodně času venku, měly v méně početné třídě zajištěn individuální přístup, ale přitom si mohly zažít hru v co nejpřirozenějším prostředí, s určitou mírou fyzické i psychické zátěže, která jim pomůže získat odolnost a schopnost postarat se o sebe,“ popsala šéfka zařízení, které mimo jiné působí na okraji Prahy v Černošicích, a jednu z jejích lesních škol najdou zájemci v Praze 5-Lipencích.

Všechny oslovené lesní školky v Praze a ve středních Čechách hlásí zvyšující se zájem. Až takový, že se někde nedostane na všechny. „Zájem je každým rokem větší a větší. Letos nám přišlo 75 přihlášek a brali jsme pouze deset dětí,“ přiznala vedoucí školky Bobulka v Praze 7 Pavla Sandová.

Lesní školka Cílek na Nymbursku letos na jaře ani žádná nová místa nenabídla. „Uvolněná místa zaplnili sourozenci dětí, které do naší školky docházejí,“ řekla Michaela Sedlatá, jedna ze zakladatelek Cílku.

Zájem o tento typ vzdělávacího zařízení se zvýšil v době covidové pandemie. Zaznamenali to například v Lesním klubu Broučci v Kladně, kde mají kapacitu pro 16 dětí. „Nejčastěji chodí do školky čtyři dny v týdnu. Největší zájem o umístění dětí byl v době covidu, ale o to více to bylo složité. Nyní ještě máme volná místa,“ řekla koordinátorka Tereza Wyderka.

Podobnou zkušenost mají i ve škole Jeden strom. „Pravidelně jsme se v době pandemie setkávali s vyšším zájmem o umístění dětí. Rodiče často argumentovali tím, že jim pohyb venku přijde výrazně bezpečnější,“ uvedla ředitelka.

Školkovné se moc neliší

Od zájmu o umístění dítěte do lesní školky rodiče neodradí ani to, že si musí připlatit. Z průzkumu Asociace lesních mateřských škol plyne, že průměrná cena lesních školek a klubů je ve Středočeském kraji 6 444 korun za měsíc, v Praze pak 8 951 korun. Do výčtu nezařadili autoři průzkumu lesní školky zřizované městy a obcemi. V nich je školné nižší. Třeba ve školce Bobulka v Praze 7, která zřizuje radnice sedmé městské části, zaplatí rodiče školné 850 korun za měsíc bez jídla. To do školky dodává jídelna nedaleké základní školy.

V Lesní školce Studánka v Trubíně na Berounsku rodiče zaplatí bez stravy 6 400 korun měsíčně. V kladenských Boručcích 6 600 korun plus stravné, které je na den okolo 90 korun. Změnou statusu z klubu na lesní školku, o kterou usilují, by si provozovatelky mohly sáhnout i na státní příspěvek a školné by se mohlo snížit. A podobné sumy hlásily všechny oslovené lesní školky v Praze a ve Středočeském kraji.