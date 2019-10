Pavel Kaidl ze společnosti Unipetrol, jejíž je Spolana součástí, Deníku ve středu 30. října sdělil, že po 425 kg rybích násad, které za přispění firmy a neratovické oblastní organizace rybářů vypustili do Labe žáci dvou čtvrtých tříd Základní školy 28. října v Neratovicích v květnu, se nyní v řece nově mrská dalších 400 kilo ryb, přemístěných do nového prostředí s účastí dětí. Podzimního vypouštění se opět účastnil dorost z Neratovic – tentokrát půl stovky žáků třetího a čtvrtého ročníku Základní školy Ing. Miroslava Plesingera-Božinova.

Rybáři k tomu dodali odolné druhy ryb – především líny, štiky, sumce, úhoře a kapry – přičemž se děti dozvěděly, že tyto druhy vytvářejí v řece vyvážené společenství, které plní řadu ekologických funkcí; pravidelné zarybňování je přitom pro udržení vodního ekosystému nezbytné. Navíc v Labi ryby dorůstají slušné velikosti, takže jsou zároveň cenným úlovkem, připomněl předseda místní organizace Českého rybářského svazu Vladislav Náhlovský. „Zejména pro mladé začínající sportovní rybáře,“ poznamenal. „Každoročně na Labi pořádáme rybářské závody, o které je tradičně velký zájem,“ uvedl dále.

Zástupci chemičky se netají tím, že kondice ryb v okolí výrobního areálu, jež se prokazuje třeba právě při závodech rybářů, je pro firmu dobrou reklamou: dokáže oslovit veřejnost víc, než výsledky monitoringu čistoty vody. Společnost proto přispívá na zarybňování a s rybáři spolupracuje už šestým rokem. Jednatel Miroslav Falta v té souvislosti připomněl, že také letos se ryby do Labe vysazují dvakrát. „Na jarní výsadbu v Neratovicích u železničního mostu jsme navázali podzimní akcí, při které si děti, díky příznivému počasí, mohly i opéct špekáčky,“ konstatoval s tím, že letos se již druhým rokem zapojily také lektorky z Ekologického centra Kralupy nad Vltavou, které připravily soutěže s ekologickou tématikou. Největším zážitkem pro děti však bylo setkání s rybáři. Považte, taková příležitost: vidět živou rybu a moci si na ni sáhnout jinde než v předvánočních kádích – a navíc si tu „svou vlastní“ vypustit do řek. Do jejího nového domova!

Potvrzuje to i neratovická učitelka Jaroslava Šafářová, podle jejíchž slov byl o účast velký zájem; mezi dětmi i pedagogy. „Děti měly možnost si podrobně prohlédnout a osahat říční ryby, ale také se dozvědět od rybářů různé zajímavosti z jejich života. Díky soutěžím si děti procvičily a rozšířily své znalosti o životním prostředí a jeho ochraně,“ ocenila. Přikyvuje i lektorka kralupského ekocentra Jana Krátká. „Je důležité, aby už malé děti získávaly povědomí o odpovědném chování k životnímu prostředí,“ míní.