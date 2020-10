Jde o reakci jak na úbytek cestujících, tak na doporučení hygieniků k omezení pohybu obyvatelstva, který není vysloveně nutností. Tedy nejde o jízdy do práce, k lékaři či za nákupy.

Zrušeny jsou mimo jiné víkendové rekreační vlaky Českých drah i společnosti KŽC Doprava, jejichž sezona předčasně končí. Dočasnou pauzu si dávají i takzvané flamendry: tedy noční „víkendový rozjezd“, kdy v sobotu a v neděli kolem půl třetí ráno vyrážejí vlaky z Prahy do různých koutů středních Čech. Beztak by jimi nyní cestoval jen málokdo; využívají je hlavně Středočeši, kteří vyrazili do hlavního města za kulturou nebo se byli bavit v pražských podnicích (což dostalo koronavirovou stopku rovněž).

V návaznosti na toto opaření soupravy zůstanou v regionech, nepojedou tedy ani do Prahy – což se týká nočních vlaků na linkách S1 až S9 a S22. Prozatím se počítá s omezením do počátku listopadu – po dobu trvání nouzového stavu.

České dráhy také upozornily, že v reakci na situaci kolem šíření koronaviru od pondělka v době mimo dopravní špičku omezí provoz dálkových vlaků: rychlíků, které Středočeši s oblibou využívají k cestování do metropole a zpět. Jedná se zejména o linky spojující hlavní město s Brnem, Českými Budějovicemi, Děčínem a Hradcem Králové.

Méně spojů bude v rámci těchto opatření jezdit také mezi Kolínem a Ústím nad Labem. Podle vyjádření dopravce na twitteru se má jednat o „mírné omezení“ kdy nabídka pro cestující stále zůstane dostatečná. Dálkové vlaky částečně omezují rovněž dopravci RegioJet a Leo Express.

Dopravce Arriva oznamuje, že od pondělka nepočítá jen se zrušením školních autobusů (a to jak na příměstských linkách, tak v rámci městské hromadné dopravy v Berouně - Králově Dvoře a v Příbrami). Upozorňuje, že také na Kladensku musí být cestující obezřetní: některé autobusové linky omezí provoz, když začnou jezdit podle víkendových jízdních řádů.

Předčasné ukončení provozu rekreačních vlaků:

- Cyklohráček (Praha – Slaný/Zlonice)

- Cyklo Brdy (Praha – Blatná)

- Český ráj (Praha – Jičín – Turnov)

- Vlaky do Středního Posázaví (Praha – Čerčany – Zruč); zároveň končí provoz vlaků v režimu „rekreační léto“ na trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany/Dobříš.

- Kokořínský rychlík (Praha – Mšeno)

- Bezdězský rychlík (Praha – Bezděz)

- Rakovnický rychlík (Praha – Beroun – Rakovník)

- Posázavský motoráček (Praha – Vrané – Čerčany)



Zdroj: Ropid; platí od soboty 17. října 2020