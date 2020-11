Deníku to ve čtvrtek potvrdila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková, podle níž se situace nikde v kraji nevyhrotila natolik, aby ke zkrocení vášní musely být přivolány policejní hlídky.

„Na jakékoliv hodnocení situace je samozřejmě velice krátká doba,“ konstatovala Suchánková s poznámkou, že vládou zavedená opatření začala platit od středy. Nicméně: z pohledu policie byl zatím klid. „V tuto chvíli nemám informaci, že by policisté řešili nějaké „krizové situace“ zjištěné samotnými provozovateli obchodů a nákupních center – nebo které by v rámci namátkových kontrol v rámci výkonu služby odhalili oni sami,“ shrnula mluvčí. Upozornila, že na opatření se museli připravit zejména pracovníci obchodů a nákupních center (alespoň tedy tam, kde v rámci současných opatření mohou mít otevřeno). Právě oni určovali podmínky tak, aby požadavky vlády byly splněny. „Nastavená opatření prioritně též sami kontrolují a usměrňují,“ poznamenala.

A hygienici? Ti nařízení o 15 plošných metrech nekontrolují. Deníku to ve středu řekla Dana Šalamunová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Vysvětlila, že jestliže bylo opatření vydáno v rámci krizového řízení, hygiena není začleněna do kontrolních struktur; dohled na dodržování přísluší policii a obcím s rozšířenou působností. „Jediné, co my můžeme kontrolovat, je nošení roušek; přesněji ochrany úst a nosu,“ vysvětlila s tím, že toto nařízení je dáno opatřením vdaným na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. V tom je podle Šalamunové rozdíl, který se následně projevuje i v kontrolní pravomoci.