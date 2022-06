Hodnocení stupněm 3 na pětibodové škále dostaly po laboratorním vyhodnocení vzorků vody odebraných v pondělí dvě lokality na Slapech: Živohošť a Županovice. V obou případech to souvisí s právě s výskytem sinic. Osvěžení v přehradě, tolik lákavému za stále přetrvávajícího teplého počasí, to sice není na překážku, nicméně podle slov Luboše Mandíka z příbramského pracoviště krajské hygienické stanice zde hygienici koupání citlivým osobám nedoporučují. Týká se to zejména alergiků i dalších vnímavějších jedinců – a také dětí či těhotných žen. I pro ostatní návštěvníky uvedených koupacích oblastí platí rada, že poté, co si byli zaplavat, je dobré se osprchovat.