Kutnohorsko a část Benešovska mohou pocuchat nárazy vichru

Pořádně fičet to může během úterka v části Benešovska a na Kutnohorsku. V těchto regionech je třeba počítat se silným větrem s nárazy o rychlosti nad 65 kilometrů za hodinu. Uvádí to výstraha, již Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal v úterý 4. února po ránu s prakticky okamžitou platností: pro Vlašimsko, Kutnohorsko a Čáslavsko je aktuální právě v úterý, a to téměř po celý den; v době od deváté do osmnácté hodiny.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/AP/MICHAEL PROBST