Hodně záleží na počasí, řekl Deníku Arnošt Korecký, správce panství Jemniště Jiřího Sternberga. Připomněl, že na Benešovsku a Vlašimsku, kde hospodaří, lýkožroutovi svědčil hlavně rok 2018 s vysokými teplotami a létem chudým na srážky, takže se vyvinulo více generací než obvykle. „Loňský rok ten extrém trochu zbrzdil – a záleží na tom, co udělá letošní počasí,“ řekl Deníku. Připomněl, že lesníci jeho týmu neřeší nic jiného než zpracování kůrovcového dřeva a větrnou těžbu; chystají však i zalesňování s jarním vysazováním 120 tisíc stromků.

Zlepšení závisí na přírodě

Jasno má Korecký v tom, že lidé sami tenhle boj nemohou vyhrát; lesníci mají šanci jen zmírňovat následky a věnovat pozornost těm nekritičtějším místům, aby se brouk dál nemnožil. „Musí chtít příroda; my jí můžeme jen pomoci,“ míní. To, že vyhlídky nejsou zrovna růžové, potvrzuje i kraj – náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má v kompetenci oblast životního prostředí a zemědělství. „Prognóza pro rok 2020 je srovnatelná s rokem předchozím, možná bude situace horší. To nikdo v tuto chvíli není schopen předpovědět,“ sdělil Deníku Petera.

Připomněl, že v mnohých lesích – a to nejen ve středních Čechách – se práce prakticky zastavily. „Kvůli nouzovému stavu je do značné míry omezen vstup pracovníků vykonávajících práce v lese. Dále se zastavil odbyt dříví, protože mezi hlavními odběrateli byla Čína,“ vysvětlil. Hospodáři v kraji si dále stěžují, že kvůli koronavirové krizi vázne i odbyt řeziva do Japonska, takže zavírají velké pily, a rovněž odběratelé z Rakouska či Itálie zásadně změnili přístup. Provozy omezují i další zpracovatelé surového dřeva. A tržby za některé druhy dřeva jsou takové, že nepokryjí ani polovinu nákladů na těžbu a přiblížení. „Hlavně se to týká vlákninového sortimentu například pro výrobu OSB desek, dřevotřísky nebo hnědého papíru,“ připomněl Korecký.

Brigádníci se přímo hrnou

To, že těžba kůrovcového dřeva běžela celou zimu a stále pokračuje, potvrdila Deníku Eva Jouklová z Lesů ČR. Tento státní podnik za kůrovcem nejvíce zasažené oblasti středních Čech označuje Kácovsko a okolí Konopiště. „Připravujeme také obranná opatření. I přes nepříznivou aktuální situaci spojenou s ohrožením lidí koronavirem si neumíme představit, že bychom v boji s kůrovcovou kalamitou polevili,“ konstatovala Jouklová. Uvedla, že se chystají rovněž další práce – především plánované zalesňování kalamitních holin, ale třeba i oplocování nových výsadeb. „Lesy ČR mají zaměstnanců dostatek, ale pracovníci, především ze zahraničí, chybí některým našim dodavatelům,“ odpověděla Jouklová na otázku Deníku.

Řešení vyjadřuje číslem 120. Studentům, kteří nyní nemají obvyklou školní výuku, i dalším zájemcům firma nabízí práci v lese, často v blízkosti bydliště, a to s odměnou 120 korun na hodinu. „Těší nás, že zájem je obrovský,“ poznamenala Jouklová.

Kůrovcová kalamita u Lesů ČR ve středních Čechách

- Kolik kubíků dřeva podnik loni vytěžil v kraji celkem – a kolik kůrovcového? Celkem to v roce 2019 bylo 770 tisíc metrů krychlových, z toho 581 tisíc metrů krychlových kůrovcového dříví.

- Kolik metrů krychlových dřeva podnik v kraji loni vytěžil kvůli poškození větrem? V roce 2019 to bylo 76 tisíc metrů krychlových.

- Kolik dřeva je v plánu v kraji vytěžit v roce 2020 a kolik je to procent loňské těžby? Bude záležet hlavně na počasí – nicméně letos se počítá s těžbou 969 tisíc metrů krychlových dřeva, což je 126 procent loňské těžby.

- Jaký byl stav holin ve středních Čechách ke konci roku 2019? Jednalo se o 946 hektarů.

- Jak velkou plochu je letos v plánu zalesnit v kraji sazenicemi? Plánuje se výsadba 5,6 milionu sazenic lesních dřevin na 866 hektarech. Bude samozřejmě záležet na přírodních podmínkách a počasí.

Zdroj: Lesy ČR

