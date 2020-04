Kritiku kvůli zásobování lékárníků rouškami kraj odmítá

S veřejnou výzvou, aby kraj zajistil účinnou ochranu lékárníků před nákazou novým typem koronaviru, se na středočeské hejtmanství obrátil předseda krajské organizace STAN Věslav Michalik. Upřesnění, jak to zapadá do pondělních informací Ústředního krizového štábu, však Deník od krajské organizace STAN nezískal. Nový předseda krizového štábu, ministr vnitra Jan Hamáček, totiž uvedl, že lékárníci a stomatologové by si rozdělování ochranných prostředků měli zajišťovat sami prostřednictvím svých profesních organizací; tedy nezávisle na přerozdělování materiálu přes kraje – a pro tuto distribuci budou mít centrální odběrové místo v Praze.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň