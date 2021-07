Byť setrvalý trend poklesu počtu nově prokázaných případů onemocnění covid-19 se přibrzdil a Příbramsko, Kladensko či Mělnicko nyní patří v rámci republiky k oblastem s vyšším podílem nemocných, členové krajského krizového štábu soudí, že je prakticky vyhráno. Podle fotografie, kterou z posledního jednání zveřejnil krajský úřad, nechyběly ani přípitek či dárkové koše na rozloučenou.

Speciální linka i štáb jsou minulostí

Klidnou epidemickou situaci zaznamenává krajská hygienická stanice už několik týdnů, a tak hejtmanka Petra Pecková (STAN) v roli předsedkyně Bezpečnostní rady Středočeského kraje ukončila činnost covidové informační linky s číslem 800 710 710 i aktivní činnost krajského krizového štábu. Toto rozhodnutí vzešlo z doporučení bezpečnostní rady, která se sešla s členy krizového štábu k poslednímu společnému zasedání.

„Schválili závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v kraji a plán řízení, koordinace a kontroly připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro druhé pololetí,“ uvedla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

Bezpečnostní rada kraje současně vyslovila poděkování všem, kteří se se do boje s koronavirem zapojili. Ať už jde o zdravotníky, týmy složek integrovaného záchranného systému, pracovníky v sociálních službách nebo dobrovolníky.

Obvyklý denní přírůstek: 20 případů

Ke čtvrtku středočeští hygienici evidovali v kraji 387 lidí s aktuálním onemocněním covid-19, který nový typ koronaviru vyvolává, přičemž denní přírůstky se v rámci celého kraje pohybují kolem dvacítky. Poslední zveřejněný údaj z pátku připomíná 21 nových hlášení za 24 hodin – přičemž nejvíce případů je spojeno s okresy Praha-západ (7), Praha-východ (5) a Příbram (4); naopak nulu hlásily Benešovsko, Berounsko, Kolínsko, Kutnohorsko, Nymbursko a Rakovnicko. O den dříve bylo nových případů dokonce jen 13. A v nemocnicích leželi pouze čtyři pacienti s koronavirem.

Očkovací centra mají v srpnu skončit

Očkování zatím absolvovala více než polovina Středočechů: osm set tisíc lidí. Dokončené podle současných pravidel, tedy u většiny vakcín po podání druhé dávky, je má tři sta tisíc lidí. Nejpilnějšími návštěvníky vakcinačních pracovišť byli zatím středočeští senioři ve věkové skupině 75–79 let: nejméně jednu dávku dostalo 95 procent obyvatel kraje v tomto věku, dokončené očkování mají více než 82 procenta. Vysokou míru proočkovanosti však vykazují i další seniorské kategorie.

Pravděpodobně od poloviny července by se v kraji mělo rozjet také očkování dětí ve věkové skupině 12–15 let; to se podle krajského koordinátora očkování Martina Poláka připravuje za účasti pediatrů v Benešově, Jirnech, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi, Příbrami a Slaném (někde v rámci očkovacích míst, zatímco jinde v samostatně vyčleněných prostorách).

Nynějších 22 očkovacích míst včetně velkokapacitních očkovacích center by v současné podobě mělo fungovat ještě během prázdnin. Pak se počítá s tím, že nyní využívané prostory typu sportovních hal či kulturních domů začnou opět sloužit svému účelu a vakcinace se stane záležitostí praktických lékařů a vyčleněných ambulancí v nemocnicích.

Poučení z krizové situace pro další činnost



- Středočeský kraj bude navrhovat legislativní změny včetně úprav možností získávat informace a definice ukládání povinností a s tím souvisejícího poskytování náhrad.



- Je třeba zjednodušit krizovou a havarijní plánovací dokumentaci zpracovávanou pro obce profesionálními hasiči.



- Bezpečnostní komisi Rady Asociace krajů ČR kraj doporučí přepracování pandemických plánů České republiky i krajů – ve spolupráci s hygieniky, hasiči a zdravotnickou záchrannou službou.



- Měl by být stanoven minimální objem zásob osobních ochranných prostředků u poskytovatelů zdravotních služeb.



- Potřebná jsou cvičení zaměřená na prověření kvality připravenosti kraje na všech úrovních i pravidelná štábní cvičení – minimálně jednou ročně.



Zdroj: závěrečná hodnotící zpráva Bezpečnostní rady Středočeského kraje