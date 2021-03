Krajem s turistickou centrálou: na dálku do chrámu i do muzea

/FOTOGALERIE/ Hurá do Kutné Hory nebo do Benešova – avšak kvůli koronavirovým omezením zatím jen on-line. To je podnět, s nímž se na veřejnost aktuálně obrací Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. | Foto: Richard Karban

I přesto, že současná situace nepřeje aktivnímu trávení volného času a výlet dále od bydliště si zatím můžeme jen plánovat, putování po středních Čechách z tepla domova nabídnou i při aktuálním záchvěvu zimy moderní technologie. Do kutnohorské farnosti tak i nyní lákají Rovnodennost v sedlecké katedrále, Rok rodin i Rok sv. Josefa. Už v pátek, o slavnosti sv. Josefa, se farnost připojuje k Roku rodiny a k Roku sv. Josefa celoroční aktivitou Modlitba za rodiny. „Při mši svaté v chrámu sv. Barbory bude požehnána svatojosefská svíce, která bude po celý rok putovat mezi rodinami farnosti,“ připomněla Dlouhá, že aktuální aktivita bude mít i pokračování. Zdroj: Youtube V chrámu sv. Barbory navíc budou během jara připravena zastavení se svatými, u nichž se návštěvníci budou moci pomodlit za různé etapy rodinného nebo osobního života. První z nich, socha patrona manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, vychovatelů, profesí pracujících se dřevem i všech dělníků, ale také cestujících či vyhnanců, je v presbytáři již od pátku. A jak jinak – oním patronem je právě sv. Josef. Kutnohorská farnost se připojí k Roku rodin a Roku sv. Josefa. Co věřící čeká? Přečíst článek › Putování paprsků přiblíží YouTube „Jubilejní 10. ročník tradiční jarní Rovnodennosti v sedlecké katedrále byl loni zrušen, letos bude nahrazen on-line přenosem z katedrály Nanebevzetí Panny Marie,“ upozornila Dlouhá na podívanou, kterou zájemci mohou v sobotu spatřit, i když ji nebudu moci přijít obdivovat osobně. První jarní paprsky putující po hlavní lodi sedlecké katedrály bude možné sledovat on-line: od 17.00 na YouTube kanálu farnosti Sedlec – Kutná Hora. Záři jara doprovodí i pásmo recitací, varhanní hudby a zpěvu – a stejně jako v minulých letech bude i letos možné prostřednictvím „vstupného“ přispět na charitativní projekt. Letos půjde o podporu on-line Tříkrálové sbírky. Dobrovolné příspěvky mají podpořit terénní programy oblastní charity, programy dobrovolnických center v kutnohorské a čáslavské nemocnici nebo prorodinné aktivity center Maják, Domek a RC Kopretina. Sport i procházky po celém okrese a další změny. Vláda zmírnila opatření Přečíst článek › Co bylo před paneláky – a co po nich? Pozvánka do Benešova se týká úterka 23. března, kdy Muzeum umění a designu Benešov od 18 hodin pořádá první část on-line komentované prohlídky výstavy DŮM X MUD / Architektura Benešova. Kurátorka Barbora Pavliš představí výstavu přibližující nejen pozoruhodné budovy a proměny města během 20. století, ale také problematiku územního plánování. Úvodní část prohlídky se zaměří na rozvoj města a proměny, kterými Benešov prošel během 20. století. Dojde jak na objevování panelových sídlišť, tak na poznávání územního plánu od Josefa Pleskota z počátku 90. let.