Středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jan Jakob (Spojenci-TOP 09) poslal hlavní hygieničce ČR Jarmile Rážové (jež mimochodem ještě před rokem šéfovala krajské hygienické stanici právě ve středních Čechách) žádost o udělení výjimky z celostátně platného nařízení zakazujícího provoz muzejních institucí.

Reagoval na to, že několik výjimek již bylo uděleno – a to nejde o muzea v přírodě, ale o klasické vnitřní expozice. Byť, pravda, výjimečné a neopakované, charakteristické také množstvím zápůjček ze zahraničí a nemožností posunu v čase. Známé jsou především výjimky pro výstavy v Praze, které získaly Národní muzeum pro výstavu o egyptské kultuře Sluneční králové a Národní galerie se svou výstavou v Paláci Kinských nazvanou Rembrandt: portrét člověka. Podle slov ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) jsou nejen neopakovatelné, ale také si jejich uspořádání vyžádalo obrovské finanční náklady. Uspěla však třeba i Západočeská galerie v Plzni s výstavou Nad slunce krásnější věnovanou Plzeňské madoně a krásnému slohu, tedy středověkému sochařství. Pro návštěvníky nicméně platí zpřísněné hygienické podmínky: nejen povinnost používat respirátory třídy FFP2, dodržování rozestupů, dezinfekce rukou a omezeného počtu přítomných osob, ale i výhradně on-line nákup vstupenek.

O povolení otevřít za podobných okolností usilují i další kulturní instituce; galerií a muzeí po celé republice jsou již desítky. Středočeši to zkoušejí se svými skanzeny. A s argumentem, že jde o venkovní muzea, jejichž návštěva by lidi dostala do přírody – přičemž tyto památky lidové architektury zase nelákají takové davy, aby to znamenalo riziko z epidemiologického hlediska. Byť předjímat rozhodnutí úřadu hlavní hygieničky není jednoduché, zřejmě by případné souhlasné stanovisko nakonec bylo překvapením i pro samotné žadatele. Nicméně: překvapením příjemným.

Klasické skanzeny ve středních Čechách působí v Kouřimi (součást Regionálního muzea Kolín), Přerově nad Labem na Nymbursku (jedno z pracovišť Polabského muzea v Poděbradech) a ve Vysokém Chlumci (pobočka Hornického muzea Příbram). V kraji dále funguje hornický skanzen ve Vinařicích, který je součástí Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, a obdobnou podobu má také část samotného muzea v Příbrami.

Ve standardní sezoně se návštěvnické oblibě těší třeba i skalní obydlí – zejména ve Lhotce u Mělníka (avšak na Kokořínsku jsou i další lokality; třeba skalní mlýn Harasov).