Sportovní centra, jež se zaměřují na sportovní přípravu mladých talentovaných sportovců ve věku od sedmi do třiadvaceti let, se v kraji v rámci 28 center věnují 20 různým sportům. Jak kolektivním, tak individuálním. Pokrývají přitom široké spektrum disciplín: od tradiční atletiky přes kanoistiku či parkur až po šachy. Jednotlivá sportovní centra přitom až na výjimky zastřešují přípravu mládeže z více klubů zaměřujících se na stejné sportovní odvětví (v případě jezdců na koních pochází padesátka zapojených sportovců dokonce hned z 11 různých klubů, spolků, jednot, stájí či jejich uskupení: celkem 17 subjektů).

Na podporu sportovních center mládeže Středočeský kraj tradičně posílá desítky milionů korun ročně. Aktuálně jeho zastupitelé rozhodli o rozdělení 32,9 milionu korun, přičemž peníze mají posloužit na personální zajištění včetně trenérů a dalších členů týmů, ale i služby a materiál. Podíl z této částky dostane i Hokejový klub Benátky nad Jizerou (zastřešující přípravu mladých hokejistů nejenom z Benátek, ale i z Nymburka a Mělníka), který sestoupil do druhé ligy; třetí nejvyšší soutěže.

To představuje problém z pohledu pravidel pro poskytování krajských podpor, požadujících u kolektivních sportů účast v první nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži dospělých – nebo zajištěnou návaznost v družstvech dospělých v rámci soutěží v České republice. Vyhovět pravidlům pro poskytování dotací umožnilo uzavření memoranda o spolupráci s extraligovým Bruslařským klubem Mladá Boleslav.

Středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) zdůraznil, že sport a volnočasové aktivity kraj dlouhodobě podporuje nejen prostřednictvím sportovních center mládeže, ale i dotacemi ze Středočeského Fondu sportu a volného času.

„Záleží nám na tom, aby se děti věnovaly aktivnímu pohybu, aby měly možnost chodit do sportovních kroužků a oddílů. Koneckonců i olympiády dětí a mládeže ukazují, kolik dětí a mladých lidí se sportu věnuje na špičkové úrovni – a bez odpovídajícího zázemí a dobrých trenérů by jejich výkon nemohl být nikdy takový. Ne všichni rodiče mají na to, aby vše zaplatili ze svého, ne každý dokáže sehnat sponzory. Proto jsem rád, že se nám daří udržovat v rozpočtu kraje peníze na podporu sportovců,“ konstatoval Vácha.

Rozdělení krajských příspěvků sportovním centrům mládeže

- Atletika: Tělocvičná jednota Kolín-atletika – podpora 1 300 000 Kč; 71 sportovců (TJ Sokol Kolín, AC Čáslav, SKP Olympia Kutná Hora, SK Benešov žije sportem)

- Atletika: Atletika Stará Boleslav – podpora 500 000 Kč; 20 sportovců (Atletika Stará Boleslav, TJ Lokomotiva Beroun, SK Sporting Příbram)

- Atletika: A.C. TEPO Kladno – podpora 1 500 000 Kč; 105 sportovců (A.C. TEPO Kladno, ŠAK Slaný, Lokomotiva Rakovník)

- Badminton: Badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou – podpora 800 000 Kč; 26 sportovců (BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou, BK Králův Dvůr)

- Baseball: Sportovní centrum Miners – podpora 700 000 Kč; 70 sportovců (Miners Kladno, SK Rakovník Red Crayfish)

- Basketbal (chlapci): Spolek přátel košíkové Polabí – podpora 2 900 000 Kč; 565 sportovců (BA Nymburk, NBK Juventa Milovice, TJ Slavoj Český Brod, Basket Poděbrady, TJ AŠ Mladá Boleslav, BC Kolín)

- Basketbal (dívky): DSK Basketball – podpora 1 900 000 Kč; 70 sportovců (DSK Basketball, ŠBK Sadská, BK Brandýs nad Labem, Basketball Club Kolín, BK Slaný, Basketbalový klub Poděbrady, Pastelka Mladá Boleslav)

- Cyklistika: Z&S Apache Team – podpora 1 500 000 Kč; 55 sportovců (Expres CZ Tufo Team Kolín, BMX Benátky nad Jizerou, Adastra Cykling Team, TJ AŠ Mladá Boleslav, Velo Akademie Kladno, Brilon Racing Team)

- Florbal: Florbal MB – podpora 1 500 000 Kč; 100 sportovců (Florbal MB, Pionýr Fotbalová akademie, Orka florbal, Floorball Club Falcon, FBC Pitbulls Kolín, FBC Draci)

- Fotbal: FK Mladá Boleslav – podpora 3 000 000 Kč; 268 sportovců (FK Mladá Boleslav, SK Benešov, SK Český Brod, SK Benátky nad Jizerou, FC Sporting Mladá Boleslav, FK Říčany)

- Fotbal: 1. FK Příbram, fotbalová akademie – podpora 1 400 000 Kč; 75 sportovců (1. FK Příbram, fotbalová akademie)

- Gymnastika: Tělocvičná jednota Kolín – podpora 900 000 Kč; 54 sportovců (TJ Sokol Kolín, TJ Sokol Poděbrady, TJ Sokol Kladno)

- Házená: Házená Mělník – podpora 500 000 Kč; 52 sportovců (Házená Mělník, TJ Spartak Příbram, TJ Sokol Kostelec nad Labem, TJ Sokol Hostivice, Házená Poděbrady)

- Házená: TJ Sokol Úvaly – podpora 500 000 Kč; 72 sportovců (TJ Sokol Úvaly, TJ Sparta Kutná Hora, HC Kolín, Házená Poděbrady, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou)

- Hokej: Hokejový klub Kladno – podpora 3 300 000 Kč; 320 sportovců (HC Kladno, Hokejový klub Kralupy nad Vltavou, Hokejový klub LEV Slaný, HC Berounští medvědi)

- Hokej: Bruslařský klub Mladá Boleslav – podpora 2 498 250 Kč; 238 sportovců (Bruslařský klub Mladá Boleslav)

- Hokej: Hokejový club Benátky nad Jizerou – podpora 1 200 000 Kč; 58 sportovců (HC Benátky nad Jizerou, HC Nymburský Lev, HC Junior Mělník)

- Kanoistika na divoké vodě: Kajak klub Brandýs nad Labem – podpora 400 000 Kč; 22 sportovců (Kajak klub Brandýs nad Labem, TJ Kralupy nad Vltavou, SK VS Benátky nad Jizerou)

- Krasobruslení: Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno – podpora 200 000 Kč; 17 sportovců (Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno, TJ Kraso Kralupy nad Vltavou, Spolek bruslařů mělnických)

- Moderní pětiboj: SCM moderního pětiboje, pobočný spolek při TJ Spartak Hořovice – podpora 700 000 Kč; 37 sportovců (TJ Spartak Hořovice, TJ Kralupy nad Vltavou, LARS Kladno, PK Příbram)

- Plavání: TJ LARS Kladno – podpora 1 300 000 Kč; 112 sportovců (TJ LARS Kladno, TJ Lokomotiva Beroun, Plavecký klub Příbram, Sportovní oddíl plavání Kolín, TJ AutoŠkoda Mladá Boleslav)

- Ragby: Rugby Club Říčany – podpora 500 000 Kč; 75 sportovců (Rugby Club Říčany)

- Rychlostní kanoistika: TJ Lokomotiva Nymburk – podpora 600 000 Kč; 54 sportovců (TJ Lokomotiva Nymburk)

- Tenis: Rosol Tennis Academy – podpora 300 000 Kč; 23 sportovců (Tenisový oddíl Lokomotiva Zdice, Tenis Centrum Dobříš, Sportklub Řevnice)

- Volejbal: Volejbalový klub Příbram – podpora 1 700 000 Kč; 65 sportovců (Volejbalový klub Příbram, SK Volejbal Kolín)

- Volejbal: Volejbalový klub Benátky nad Jizerou – podpora 700 000 Kč; 44 sportovců (VK Benátky nad Jizerou, TJ Sokol Mnichovo Hradiště, TJ Sokol Milovice, TJ Sokol Kostomlaty)

- Šachy: Klub šachistů Říčany – podpora 100 000 Kč; 90 sportovců (Klub šachistů Říčany 1925, Středočeský šachový svaz)

- Parkur: JK Mariánovice – podpora 500 000 Kč; 50 sportovců (JK Mariánovice, JK Všetice, JK Team Noskov, JK Čtyřkolák, Jezdecká stáj Opatrný Hořovice, JS Nesměň, Stáje Nechánice, Kasin LM Horses, JK Farma Ptýrov, Stáj Housa, JS Dražice, HV Equiteam, JO Kněžmost, TJ Sokol Byšice, JK Souňovský Dvůr, Jezdecký spolek Kralovický dvůr, Stáj Václav Kolín)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje