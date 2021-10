V Lysé nad Labem došlo také na předání cen v soutěži amatérských rybářů Středočeský šupináč. První místo patří Marku Šumpíkovi, jenž se do soutěže přihlásil s úlovkem v podobě candáta obecného, který měřil 75 cm a vážil 4,1 kg. Následující medailová pořadí získali Tomáš Holec s přesně metrovým kaprem obecným vážícím 14,8 kg a Milan Haspeklo, jenž z vody vytáhl 43centimetrového okouna říčního o hmotnosti 1,5 kg.

Krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) při křtu vybídla, abychom se dokázali inspirovat tím, co předkům bylo jasné, a uměli si vážit přírody kolem nás: „Tato kniha nám ukazuje význam půdy pro život, jak ji vnímaly generace před námi.“ Skopalíková míní, že předkové žili více než my v souladu s přírodou, lépe uměli rozumět jejím zákonitostem – a dokázali ji chránit tak, aby její dary zůstaly zachovány i pro nás.

V rámci dožínkového programu došlo i na křest nové publikace z cyklu vzdělávacích knih, které s finančními příspěvky kraje vydává nakladatelství Dokořán; tato spolupráce prozatím funguje bez ohledu na to, která koalice je zrovna ve vedení kraje. Čerstvou novinkou je knížka Půda a život civilizací kolektivu autorů pod vedením Václava Cílka a Jiřího Hladíka.

Zdůraznila, že všem zemědělcům patří poděkování – za jejich práci a lásku k přírodě i za péči o krajinu. „Do dalšího zemědělského roku, který jim právě začíná, všem přeji počasí tak akorát, přiměřeně vláhy, pěknou a dobře prodejnou úrodu, a především hodně zdraví,“ shrnula, co podle ní rolníci potřebují nejvíc.

U předávání ocenění nechyběla ani hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež zemědělcům potvrdila, že sama dobře chápe, jak to mají náročné. „Vím, jak těžká práce je za tím, než ochutnáte čerstvý brambor se solí nebo pórkovou polévku; jako malá jsem pomáhala babičce a dědovi při sklizni či sušení sena,“ konstatovala 45letá hejtmanka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.