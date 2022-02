„Jednou ze zásadních změn v soutěži My třídíme nejlépe je úprava velikostních kategorií tak, aby se pokud možno vyrovnaly počty obcí v jednotlivých kategoriích. Dochází také ke změnám v bodování,“ připomněl Šíma. Upozornil dále na nové pravidlo „dvakrát a dost“, které má nabídnout motivaci v podobě lepšího umístění i dalším obcím než jen těm jen úplně top.

Krajští premianti v třídění odpadů většinou excelují dlouhodobě

„Třídíme stále více,“ odkázala na odpadové statistiky společnosti EKO-KOM krajská radní pro oblast zemědělství a životního prostředí Jana Skopalíková (Piráti). „Zatímco například v roce 2016 Středočeši odevzdali celkem 65 166 tun tříděného odpadu, v roce 2020 to už bylo 92 694 tun vytříděných odpadů,“ ocenila – přičemž nezapomněla na poděkování všem lidem, kteří třídí, i zapojeným obcím.

Změna kritérií soutěže My třídíme nejlépe, do níž jsou ve středních Čechách automaticky zařazeny všechny obce zapojené do systému třídění, má podle radní nejen více motivovat k třídění papíru, skla a kovů mimo sběrné dvory, ale také zahrnout do hodnocení i produkci směsného komunálního odpadu – tedy toho netříděného. „Novinkou také je, že obec, která se umístí dva roky po sobě na prvních třech příčkách, získá titul Třídič Středočeského okraje a na dva roky bude z hodnocení vyřazena. Šanci tak dostanou i další, pro které to může být nová motivace,“ vysvětlila Skopalíková.

Nová kritéria soutěže My třídíme nejlépe



Upravené velikostní kategorie

I nadále zůstávají čtyři velikostní kategorie, změní se ale rozpětí. V první kategorii tak změří své schopnosti obce do 299 obyvatel (dříve: do 499 obyvatel), ve druhé kategorii budou obce, které mají 300 až 999 obyvatel (dříve: 500 až 1999 obyvatel), ve třetí kategorii se potkají obce od 1000 do 2999 obyvatel (dříve: 2000 až 10 000 obyvatel). V největší kategorii pak budou obce od 3000 obyvatel (dříve: od 10 000 obyvatel).



Princip hodnocení

Hodnocení obcí probíhá zvlášť podle výše uvedených specifických velikostních kategorií. Počet obyvatel je stanoven dle údaje uvedeného Českým statistickým úřadem ke dni 1. 1. 2021. Výsledné body, které jednotlivé obce získají, jsou součtem bodů ze 7 dílčích soutěžních kategorií (4 hlavní a 3 doplňkové). Podle počtu výsledných bodů za celé období hodnocení je stanoveno výsledné pořadí v souboru obcí.



1. Hlavní hodnocení

a) Výtěžnost papíru: hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém, pytlovém a individuálním sběru, ale také ve sběrných dvorech, sběrných místech a výkupnách, zapojených do systému obce. Za každý kilogram papíru na obyvatele a rok sebraný prostřednictvím nádobového, pytlového a individuálního sběru získává obec 1,5 bodu. Za kilogram papíru na obyvatele a rok sebraný prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných míst a výkupen zapojených do systému obce náleží obci 0,5 bodu (původně to byl 1 bod).

b) Výtěžnost plastu: hodnotí se celková výtěžnost plastu, a to všemi způsoby sběru. Obec získává 0,8 bodu (původně to byl 1 bod) za každý kilogram plastu na obyvatele a rok.

c) Výtěžnost skla celkem: hodnotí se celková výtěžnost skla (směsného a čirého), a to všemi způsoby sběru. Za každý kilogram skla na obyvatele a rok získává obec 1,2 bodu.

d) Výtěžnost kovů: hodnotí se celková výtěžnost kovů v nádobovém, pytlovém a individuálním sběru, ale i ve sběrných dvorech, sběrných místech a ostatních způsobech sběru. Za každý kilogram kovů na obyvatele a rok sebraný prostřednictvím nádobového, pytlového a individuálního sběru získává obec 5 bodů. Za každý kilogram kovů na obyvatele a rok sebraný ve sběrných dvorech, sběrných místech a ostatních způsobech sběru (výkupna zapojená do systému obce, mobilní svoz, školní sběr) získává obec čtvrt bodu (dříve to bylo 1,5 bodu). U všech komodit se zaokrouhlují body na dvě desetinná místa.



2. Doplňkové hodnocení

Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, zlepší si bodové skóre o další 2 body. A také za sběr papíru ostatními způsoby sběru získá obec 2 body.

V letošním roce zaniká bonus za dostupnost sběrné sítě, za který mohly obce získat 1 bod. Na 20 bonusových bodů si pak může přijít obec v případě, že dokáže omezit produkci směsného komunálního odpadu pod 200 kg na obyvatele a rok.

U všech komodit se zaokrouhlují body na dvě desetinná místa. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší nezaokrouhlená hodnota.



Čestný titul

Nově byla kritéria doplněna o pravidlo „dvakrát a dost“. V případě středočeské soutěže obcí v třídění odpadů to znamená, že obec, která se umístí 2 roky po sobě na prvních třech příčkách, získává čestný titul „Třídič Středočeského kraje“, ale následující 2 roky bude vyřazena z hodnocení. Šanci tak dostanou i další obce, které mohly být „neporazitelností“ nejlepších obcí demotivovány.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje