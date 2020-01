Až na jaře vyrazí značkaři Klubu českých turistů do terénu obnovovat značení, jaké českým výletníkům závidí nejen Evropa, ale prakticky celý svět, neměli by mít potíže s pořízením nových štětců a barev. Stejně jako loni jim chce přispět kraj. Středočeští radní navrhují zastupitelům, aby na údržbu značení pěších a cyklistických tras ve středních Čechách a jeho rozšiřování odsouhlasili dotaci ve výši 600 tisíc korun.

Je už dokonce stanoveno, jak by se poskytnuté peníze měly rozdělit: zdaleka totiž nejsou určeny jen na nákup zmiňovaných štětců a plechovek s barvami. Rovný čtvrtmilion, 250 tisíc, by měl posloužit na tradiční obnovu jedné třetiny značených tras. To se dělá pravidelně – všechny trasy jsou tedy zrevidovány každé tři roky. Opravovat značení je však třeba i mimo tento plán – a to nejen kvůli řádění vandalů. Třeba těžba dřeva napadeného kůrovcem dokáže původně zcela jasnou a přehlednou trasu změnit k nepoznání. Padesát tisíc korun má pak být určeno přímo na údržbu prvků informačního systému: stojanů map a směrovníků, jichž je ve středních Čechách sedm tisíc. A celá polovina z očekávané částky, 300 tisíc, by měla jít na výrobu cykloznaček a jejich instalaci v terénu.