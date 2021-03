S prvním prázdninovým dnem by si měli cestující připlatit za jízdenku v rámci integrované dopravy. Středočeský kraj totiž plánuje od uvedeného data zdražení o zhruba dvacet až pětadvacet procent. Zda k tomu skutečně dojde, není jisté. Středočeši totiž musí, kvůli provázanosti tarifních pásem, najít společnou řeč s Prahou.

„Ke shodě, aby nové ceny jízdného byly platné od července, musí dojít nejpozději do poloviny března,“ upozornil Petr Borecký, náměstek hejtmana pro oblast veřejné dopravy s tím, že od neděle 7. března začne platit nový jízdní řád. V něm už cestující některé spoje nenajdou. Cílem kraje jsou finanční úspory, a to i na straně dopravců.

„Jedná se o redukci deseti procent spojů. Škrtali se spoje v okrajových časech, a to tak, aby změny cestující pocítili co nejméně. Rozhodně se neredukovaly spoje v obcích, kam za den jede čtyřikrát autobus, ale spíše v těch větších, kde je spojů například přes dvacet,“ upřesnil Petr Borecký.

Se zdražováním jízdného některá města a obce nesouhlasí. Mezi prvními kritiky byli zastupitelé Neratovic. Ti nakonec odhlasovali usnesení, ve kterém žádají, aby vedení kraje od záměru upustilo. „Pro město, jakým jsou Neratovice, může mít zdražení jízdného ve veřejné hromadné dopravě řadu nezamýšlených negativních dopadů. Velká část našich obyvatel dojíždí za prací, zejména do Prahy. Zvýšení ceny veřejné dopravy by znamenalo další zátěž pro rodinné rozpočty, což je zejména v době, kdy mnozí již čelí a budou čelit dopadům pandemie a očekávané ekonomické krize, krajně nemístné,“ napsali zastupitelé města Neratovice vedení Středočeského kraje.

Zastupitel Pavel Šanda pak připomněl, že jedním z důvodů, proč se město rozhodlo být součástí integrované dopravy, bylo právě snížení jízdného a tedy motivace občanů k většímu využívání veřejné dopravy. „Toto rozhodnutí neguje výsledky integrace Neratovic do ROPIDu,“ zdůvodnil nesouhlas Pavel Šanda. Podobné argumenty zaznívají rovněž i z největšího středočeského města Kladna, ale i dalších obcí. „Zdražování podobných služeb v této době obecně moc nerozumíme, přenášení propadu daňových příjmů na lidi nevidí vedení města jako optimální cestu,“ reagovala Lenka Růžková, mluvčí města Kladna.

Další starostové pak upozorňují na zcela jiný problém, a to špatně nastavené financování veřejné dopravy.

„Jistě by bylo dobré vymyslet klíč, podle nějž by se na společném systému dopravy podílely pokud možno adekvátním dílem všechny obce a města, které ho využívají,“ tlumočila názor mladoboleslavské radnice její mluvčí Šárka Charousková.

Deník se s připomínkou obrátil Na radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého. Ten sám označil systém financování veřejné dopravy za velikou bolest Středočeského kraje trvající od roku 2011, kdy byl tehdejší systém totálně rozbourán.

Přinese očekávanou změnu už příští rok?

Radní Deníku sdělil, že změna by měla přijít od ledna příštího roku a na financování veřejné dopravy by se měly podílet všechny obce ve Středočeském kraji. „Nikdo se neodvážil do systému říznout. Dali jsme si s kolegy za úkol uvést právě financování veřejné dopravy na kraji do pořádku. Proto připravujeme zavedení takzvaného standardu dopravní obslužnosti. Právě ten by měl vnést pravidla a pořádek do financování veřejné dopravy mezi Středočeským krajem a obcemi. Ve druhé polovině dubna či na počátku května bychom chtěli model představit starostům,“ poznamenal Borecký.

Kraj počítá s tím, že nově budou zohledňovány náklady na železniční dopravu. „Některé obce, které jsou na dráze, se tak necítí motivované, aby řešily příspěvky na autobusové spoje. Nově se tak bude zohledňovat jak železnice, tak i autobusy,“ prozradil radní.

Borecký rovněž plánuje jednání s představiteli měst, které mají ve městech dopravní obslužnost zajištěnou spoji městské hromadné dopravy. Mezi nimi je i největší středočeské město Kladno či Příbram. „Chceme s nimi jednat, nabídnout, aby část dopravu z části integrovali. Bude záležet na ochotě. Snažíme se najít systém výhodný pro všechny,“ dodal.